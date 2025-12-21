Ile Maurice: Quand la solidarité rallume la lumière dans des foyers

Noël demeure un moment à part. Une période empreinte de féerie, de traditions et de retrouvailles, mais surtout un temps où le partage prend tout son sens. Pourtant, dans un contexte où le coût de la vie ne cesse de grimper, cette période festive peut aussi accentuer les inégalités et les manques.

Face à cette réalité, individus, associations et entreprises redoublent d'efforts pour préserver l'essence même de Noël : donner, partager et tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Une fois encore, cet élan de solidarité a permis d'illuminer des visages et de redonner espoir à de nombreuses familles.

La Sentinelle au rendez-vous depuis 19 ans

C'est devenu un rendez-vous attendu, presque sacré. Cette année encore, le groupe La Sentinelle (LSL) a fait battre le coeur de Noël autour de ses voisins à Riche-Terre. Petits et grands des régions avoisinantes - Baie-du-Tombeau, Riche-Terre, Roche-Bois et Sainte-Croix - ont bénéficié de cette initiative placée sous le signe du partage et de la générosité. Areff Salauroo, Chief Executive Officer (CEO) du groupe LSL, revient sur les débuts de cette tradition solidaire. «Notre initiative pour un Noël de partage, de coeur et de solidarité a débuté en 2007. Cette année marque la 19e édition consécutive de cette action tournée vers nos voisins», explique-t-il. Une initiative qui, au fil des années, s'est profondément ancrée dans la culture de l'entreprise.

Pour les employés de LSL, ce rendez-vous dépasse largement le cadre professionnel. «C'est désormais considéré comme une tradition sacro-sainte. Les employés souhaitent exprimer une solidarité profonde envers ceux qui sont moins fortunés, en offrant de la nourriture, des kits scolaires et des jeux pour enfants», souligne le CEO. À travers ce geste, ce sont les valeurs fondamentales de Noël qui sont mises à l'honneur : partage, solidarité, générosité, contribution et fraternité. Cette action ne se limite pas à une simple distribution.

LSL collabore étroitement avec l'organisation non gouvernementale Caritas afin d'identifier les familles les plus vulnérables. «Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous avons aussi des hospices et orphelinats sur notre liste. Certains employés passent même des journées entières dans ces lieux, apportant cadeaux et repas. Nous privilégions le contact humain, aller à la rencontre des personnes», précise Areff Salauroo.

L'initiative mobilise l'ensemble du personnel. «Ce n'est pas une poignée de volontaires. C'est toute l'équipe qui se mobilise pour aller à la rencontre des bénéficiaires. Chaque année, les employés attendent ce moment avec ferveur», confie-t-il. Une mobilisation qui renforce aussi le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Président de l'Association of Human Resource Professionals of Mauritius, Areff Salauroo estime que ce type d'initiative mérite d'être encouragé et reproduit. «Aider ceux qui en ont réellement besoin est une démarche profondément louable. Aujourd'hui, plusieurs entreprises s'engagent dans ce sens. Mais le plus important, c'est que l'initiative vienne des employés eux-mêmes. L'entreprise a alors un rôle d'accompagnateur. Ce genre d'action a un impact considérable sur la motivation et l'engagement des employés.»

Solidarité entre des enfants français et mauriciens

Aux côtés des entreprises, les associations jouent également un rôle essentiel pour apporter de la joie en cette période de fêtes. Parmi elles, l'association Coeur et Partage se distingue par une approche profondément humaine, portée par une histoire singulière. Astrid Allot, présidente de l'association, se souvient du déclic. «J'ai eu un véritable coup de foudre pour Maurice lorsque je suis venue pour la première fois en tant que touriste. J'ai été frappée par la bienveillance des Mauriciens», raconte-t-elle.

À l'époque, elle travaillait en France auprès de mineurs. Naturellement, l'idée de créer un pont de solidarité entre des enfants français et mauriciens a germé. Ce sont d'ailleurs des enfants scolarisés dans deux écoles françaises qui ont été à l'origine du mouvement. «Ils ont organisé des ventes de jouets, de chocolats, de crêpes... Tout ce qu'ils pouvaient faire pour récolter des fonds. Cela nous a permis de venir à Maurice et d'offrir ce que nous pouvions à des enfants qui n'avaient presque rien», explique Astrid Allot.

Deux régions ont été ciblées : Résidence Mère Teresa, à Triolet, et Coteau-Raffin à La Gaulette. L'engagement d'Astrid Allot est total. Elle revient deux à trois fois par an pour suivre l'évolution des projets. «Je tiens à préciser que je finance mes déplacements avec mes fonds personnels. L'argent récolté est exclusivement destiné aux enfants», insiste-t-elle. L'association agit sur deux axes complémentaires. «Nous accompagnons les enfants là où ils vivent : construction de maisons, financement d'uniformes scolaires, fourniture de baskets, aide alimentaire. Mais nous essayons aussi de les ouvrir au monde extérieur», précise-t-elle.

Sorties culturelles, visites de musées ou de l'aquarium font partie intégrante du programme. Le sport occupe également une place centrale. «Le diabète est très présent à Maurice. Le sport aide non seulement à la santé physique, mais aussi à extérioriser ce qui se passe à la maison. C'est une forme de thérapie. Nous faisons beaucoup de boxe et de zumba», explique Astrid.

Cette année encore, les enfants seront particulièrement gâtés. Un partenariat a été signé avec le groupe immobilier Nestenn. «Jusqu'au 22 décembre, toute personne souhaitant déposer un cadeau est la bienvenue dans les agences de Moka, Curepipe, Grand-Baie, Pointeaux-Biches, Tamarin ou Pointe-d'Esny. Le 23 décembre, nous procéderons à la distribution des cadeaux, accompagnée d'un bon repas», annonce-t-elle. L'association soutient environ 225 enfants à La Gaulette et une centaine à Triolet.

Mais l'action de Coeur et Partage ne s'arrête pas à Noël. «Un suivi est assuré toute l'année. Depuis dix ans, des jeunes vivent sur place et nous informent en temps réel des situations urgentes», confie Astrid. L'association a également construit cinq maisons à La Gaulette, exclusivement destinées à des mères célibataires. «Nous fonctionnons avec des règles strictes. En contrepartie du logement, la mère s'engage à offrir un cadre sain à ses enfants. Jusqu'à présent, aucun contrat n'a été rompu», précise-t-elle.

Autonome et indépendante, l'association agit au cas par cas. Des groupes de parole sont organisés pour les femmes en situation précaire, favorisant l'écoute et la libération de la parole, en présentiel comme en visioconférence. À travers ces initiatives, une certitude s'impose : malgré les difficultés économiques et sociales, l'esprit de Noël continue de vivre, porté par des femmes, des hommes, des enfants et des organisations convaincus qu'un simple geste peut changer une vie.