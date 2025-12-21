Togo: Financement local - Le plaidoyer du Togo à l'UE

20 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

De retour du Forum des villes et régions pour les partenariats internationaux, tenu à Bruxelles il y a 10 jours, la délégation togolaise a présenté vendredi les principaux enseignements de sa participation à cette rencontre organisée par l'Union européenne.

Selon Koumtchane Siangou, secrétaire technique de la Commission de gestion du Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT), le forum a permis de souligner l'urgence de renforcer les ressources financières des collectivités territoriales, en particulier dans les contextes fragiles.

Il a rappelé que les collectivités locales jouent un rôle central dans la fourniture des services essentiels tels que la santé, l'eau et l'appui social, contribuant ainsi à la résilience et à la cohésion des populations.

À travers l'initiative Global Gateway, la délégation togolaise a appelé l'UE à soutenir directement les efforts de l'État en matière de financement des communes et des régions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les échanges ont également porté sur le développement territorial, la résilience, la paix locale et la coopération entre l'État central, les collectivités et la société civile.

La délégation a enfin mis en avant les actions du gouvernement dans le cadre de la décentralisation, notamment le FACT, mécanisme national destiné à financer équitablement les communes et régions pour répondre aux besoins prioritaires des populations.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.