L'association des bureaux d'études de contrôle technique et d'inspection agrées du Sénégal, créée en 2005, a célébré ses 20 ans d'existence, ce samedi 20 décembre, à l'école polytechnique de Thiès où ils ont été formés pour la plupart. Venu représenter le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Tine,directeur général de la réglementation des constructions au Sénégal a annoncé des réformes du code de construction.

Depuis son installation à la tête de la direction de la réglementation des constructions et de l'habitat, il y a un an,Moussa Tine a recensé au moins 16 victimes dues à des effondrements de bâtiments au Sénégal dont 11 à Touba, du fait du non-respect des règles. Moussa Tine l'a rappelé, ce samedi 20 décembre 2025, en marge de la célébration des 20 ans d'existence de l'association des bureaux de contrôle technique et d'inspection agréés du Sénégal (ACIAS), dont les festivités se sont tenues à l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT).

M.Tine de rappeler que la construction se fait selon des normes et par des professionnels. Malheureusement, c'est un domaine qui présente beaucoup de risques alors qu'il est régi par des textes. Chaque acteur a un rôle déterminant à jouer dans le processus de construction qu'on doit respecter impérativement, a insisté Moussa Tine. Les études de sols, de structures, l'architecture entre autres doivent désormais être respectées dans les constructions publiques comme privées.

Pour le directeur général de la réglementation des constructions et de l'habitat, on ne peut plus continuer à construire comme on le faisait, avec beaucoup de pathologies qui exposent les populations et détruisent des ressources. Il a manifesté tout le soutien de son ministre, Moussa Balla Fofana, à l'endroit de l'ACIAS et de l'ensemble des bureaux de contrôle qui la compose.

En ces périodes de réformes du secteur, cette journée rappelle à tous leurs obligations et les défis à relever. C'est aussi l'occasion, selon M. Tine, de partager les réformes annoncées dont le code de la construction qui est un décret nécessitant des arrêtés d'application pour son effectivité sur le terrain.

Selon le directeur général de la réglementation des constructions et de l'habitat, les structures en charge de la réglementation à la direction de la réglementation de la construction, l'inspection générale du bâtiment, la direction de la promotion de l'habitat social et celle des suivis des politiques de logements ont besoin de ces instruments du code sur le terrain.

Pour lui, cette rencontre est une manière d'exposer les maux du secteur entre professionnels. « L'état est là et va de toute manière appliquer le code de la construction », a soutenu le directeur général de la réglementation des constructions et de l'habitat. C'est pour cela qu'il a invité les Sénégalais à jouer leur rôle, en exigeant désormais des constructions qui respectent les normes.

Ce qui permettrait de préserver des vies et des ressources, a-t-il souligné. Moussa Tine a précisé, par ailleurs, qu'il y'a des peines financières, pénales ou autres qui sont prononcées dans le code et qui sont applicables. Selon le président de l'ACIAS, Seydina Issa Laye Diouf, célébrer 20 ans d'existence est une prouesse pour les bureaux de contrôle sénégalais agrés, au nombre de 16 au niveau national.

Créée en 2005, suite à une demande de l'Etat du Sénégal, l'ACIAS, une association d'utilité publique, a pour rôle de travailler à sécuriser les constructions au Sénégal. Après s'être réjoui de l'engagement des nouvelles autorités de l'Etat aux côtés de l'ACIAS, Seydina Issa Laye Diouf, au nom de l'ACIAS, a sollicité des autorités que le 20 décembre soit désormais décrété journée du contrôleur technique au Sénégal.

Il a invité les Sénégalais à sécuriser leurs investissements en s'approchant des bureaux de contrôle technique et les autres maillons de la chaîne avant d'entamer leurs constructions.