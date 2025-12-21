Sénégal: Le chef de l'État satisfait des avancées du Plan Diomaye pour la Casamance

Le président de la République s'est dit dimanche satisfait des progrès enregistrés dans la mise en oeuvre du Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), tout en appelant à un renforcement des moyens afin d'accélérer l'atteinte des objectifs fixés pour le retour définitif de la paix et le développement durable de la région.

À l'issue d'une visite de terrain à Dar es Salaam, dans la commune de Nyassia, le chef de l'État a indiqué avoir constaté personnellement l'évolution des actions entreprises et la traduction concrète des instructions données, à la suite des exposés de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), du Centre national d'action antimines au Sénégal (CNAMS) et de l'organisation Humanité & Inclusion.

Bassirou Diomaye Faye a relevé qu'avec un taux moyen d'exécution de 39 %, des efforts significatifs ont été réalisés, rappelant que le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), conçu en octobre 2024 et doté d'un budget de 54 milliards de francs CFA, constitue une étape majeure dans la stratégie de stabilisation et de relance de la Casamance.

Le Président de la République a estimé que ces résultats, obtenus en un peu plus d'une année de mise en oeuvre, sont encourageants, tout en soulignant la nécessité d'intensifier l'accompagnement de l'ANRAC et des autres structures impliquées, notamment dans la dépollution des terres, le retour des populations déplacées et leur autonomisation économique.

Il a également salué l'engagement des autorités administratives et coutumières, des forces de défense et de sécurité ainsi que des partenaires nationaux et internationaux, dont l'action contribue à la consolidation des acquis du PDC.

Selon le chef de l'État, malgré le retard économique accusé par la Casamance en raison du conflit, le potentiel de la région demeure considérable et justifie un renforcement de l'intervention de l'État et de ses partenaires pour enclencher une dynamique de développement à la hauteur des attentes des populations.

Réaffirmant sa conviction que la paix est une condition essentielle au succès du PDC, le président Faye a réitéré son engagement à oeuvrer pour une paix durable en Casamance et pour la poursuite du processus de réconciliation, au bénéfice de l'ensemble du Sénégal.