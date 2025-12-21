Sénégal: Keur Mbaye Fall - Un mari tue son épouse en manipulant son arme à feu

Dakar — Un mari a tué accidentellement son épouse par balle, samedi soir, à Keur Mbaye Fall, dans la banlieue de Dakar, en manipulant son arme à feu, a appris l'APS auprès du voisinage.

L'incident tragique s'est produit vers 22 heures, selon la même source.

L'époux, un vendeur de téléphones portables, revient, souvent, chez lui, le soir.

Il était en train de montrer son pistolet à son épouse en lui disant qu'il l'avait acquis pour sa défense personnelle, a confié la même source.

Malheureusement, en manipulant le pistolet, un coup de feu est parti touchant mortellement la femme à la tête.

Après le drame, le père du jeune homme a alerté les gendarmes qui ont fait les constats d'usage.

Le corps de la femme a été transporté par les sapeurs-pompiers.

Le mari a été arrêté et placé en garde à vue par les gendarmes pour les besoins de l'enquête.