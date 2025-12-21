Sénégal: La commune de Tivaouane se dote d'un budget de 3,797 milliards FCFA

Tivaouane — Le conseil municipal de Tivaouane a adopté, samedi, son budget pour l'exercice 2026, arrêté à la somme de 3. 797 500 000 francs CFA en recettes et en dépenses, conformément aux principes du droit financier public applicables aux collectivités territoriales.

La séance consacrée à l'examen et à l'adoption du budget a été présidée par l'adjoint au maire, Pape Momar Gaye, en présence notamment du payeur Sandéné Ndao, ainsi que des conseillers municipaux et des services techniques de la commune.

Ce budget est marqué par la consolidation de la gouvernance locale, la poursuite des investissements structurants et l'intégration des enjeux de développement durable.

Comparé à l'exercice 2025, où le budget de fonctionnement s'élevait à 1 978 000 000 FCFA, l'exercice 2026 enregistre une augmentation de 439 500 000 FCFA. Cette évolution permet de dégager un excédent de fonctionnement capitalisé de plus de 786 380 000 FCFA, transféré vers la section d'investissement pour soutenir l'effort d'équipement de la commune.

Les recettes de fonctionnement reposent essentiellement sur la fiscalité locale, comprenant notamment l'impôt foncier bâti et non bâti, la contribution foncière, la TEOM ainsi que la taxe sur les frais de bornage, portée à 200 000 FCFA, avec un niveau de recouvrement jugé satisfaisant.

Les dépenses de fonctionnement sont principalement constituées des charges de personnel, des subventions et des participations, qui représentent plus de la moitié du budget.

Les crédits d'investissement programmés atteignent 1 380 000 000 FCFA en 2026, après 1 540 000 000 FCFA en 2025, portant à 2 920 000 000 FCFA le volume global des investissements sur les deux exercices.

Les projets prioritaires concernent notamment la réfection de l'hôtel Aldjanatou, la construction et la réhabilitation d'infrastructures scolaires et sanitaires, l'entretien des réseaux d'assainissement, l'électrification solaire et l'accès à l'eau dans les daaras et mosquées, ainsi que la construction du marché municipal.

De nouvelles interventions sont également prévues dans les domaines de l'environnement et du cadre de vie, incluant l'aménagement d'espaces publics, le pavage des voies et l'amélioration de l'éclairage urbain.

Conformément à la réglementation en vigueur, il revient au préfet du département de Tivaouane, Mamadou Gueye, en sa qualité de représentant de l'État, d'exercer le contrôle de légalité sur les actes budgétaires de la commune.