Sénégal: Le Plan Diomaye pour la Casamance, 'une opportunité majeure' pour coordonner les actions pour la paix et le développement (directeur)

Darsalam (Ziguinchor) — Le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) constitue une opportunité majeure de coordination, d'harmonisation et de suivi des interventions en faveur de la paix et du développement dans cette partie sud du pays, a estimé, dimanche, le Directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Iba Sané.

"Le dispositif mis en place à travers les comités régionaux offre une meilleure visibilité de la contribution des acteurs non étatiques, tout en favorisant une collaboration multi-acteurs impliquant administration, collectivités territoriales, projets et programmes, organisations de la société civile et communautés locales", a-t-il dit lors de la visite du chef de l'État dans la commune de Darsalam.

Selon lui, cette dynamique est à l'oeuvre dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, où les différents acteurs se retrouvent régulièrement pour coordonner leurs actions autour des priorités du PDC.

Évoquant les défis persistants, le directeur de l'ANRAC a cité en premier la sécurisation des zones de retour, notamment le déminage de certains villages encore inaccessibles. Il a notamment mentionné le village de Santiaba Mandjack , abandonné depuis 1992, où aucune réinstallation n'a encore été possible en raison de la présence de mines.

Iba Sané a également relevé les difficultés liées à la mobilisation des ressources financières des partenaires étatiques, soulignant que les retards dans la mise à disposition des budgets constituent un frein à la mise en oeuvre rapide d'un programme à caractère urgent.

Parmi les autres enjeux, il a cité le désenclavement des villages de retour, le renforcement de l'accès aux services sociaux de base et la relance des activités économiques, estimant que le retour des populations doit impérativement s'accompagner de moyens de subsistance durables.

"Revenir, c'est une bonne chose, mais développer des activités économiques, c'est encore mieux", a-t-il conclu.

Le Plan Diomaye pour la Casamance, doté d'un budget de 54 milliards de francs CFA, vise à accompagner le retour des populations déplacées, la dépollution des terres et l'autonomisation économique des communautés locales.

Le président de la République effectue une tournée économique en Casamance du 20 au 25 décembre 2025. Cette visite de terrain est axée sur le suivi des politiques publiques et l'état d'avancement des projets structurants dans cette partie stratégique du pays.

Elle vise aussi à stimuler la relance économique locale en échangeant directement avec les acteurs économiques et les populations sur les défis de développement.

Les populations de la Casamance attendent particulièrement de cette tournée économique du chef de l'Etat, la modernisation des infrastructures vétustes et la lutte contre le chômage des jeunes