Sénégal: Casamance - Plus de 6000 ménages ont regagné leurs villages d'origine (ANRAC)

Dar salam (Ziguinchor) — Le nombre de ménages ayant regagné leurs villages d'origine est passé de 5. 655 en 2024 à 6. 791, soit 1 216 ménages supplémentaires à la faveur de la mise en oeuvre du Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), a-t-on appris de source officielle.

"Concernant les ménages retournés, ils étaient de 5. 655 en 2024 avant de passer à 6. 791 à la faveur des effets du Plan Diomaye. Dans le même temps, le nombre de ménages en attente de retour est passé de 992 à 941", a expliqué le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Iba Sané.

Il s'exprimait, dimanche, lors de la visite d'évaluation du chef de l'État dans la commune de Dar Salam, dans la région de Ziguinchor.

M. Sané a précisé que les villages dont les habitants sont en attente de retour, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore revenus mais susceptibles de regagner leurs terroirs avec un accompagnement adéquat, étaient au nombre de 47 au démarrage du programme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Grâce aux actions menées, notamment dans le cadre du Programme de développement de la Casamance (PDC), six villages ont pu retourner, ramenant ce chiffre à 41 villages encore en attente", a-t-il déclaré.

Iba Sané a souligné que la commune de Djibidione concentre la plus forte proportion de villages et de ménages en attente de retour, avec un taux de 24 %, une situation qu'il attribue à l'impact particulièrement sévère du conflit dans cette zone, notamment dans le nord du Sindian.

Il a précisé que sur les 59 villages que compte la commune de Djibidione, 19 avaient été déplacés, ajoutant que les communes de Nyanga, Djébanah et Kawo figurent également parmi les plus touchées.

Selon lui, ces localités situées le long de la route nationale 6 ont particulièrement souffert du conflit, poussant des populations à se réfugier en Guinée-Bissau, le long de l'axe le plus sécurisé de la nationale 6, ou encore à Dakar et dans d'autres localités du pays.

"Les données illustrées à travers des diagrammes montrent clairement cette évolution", a-t-il conclu, estimant que ces outils permettent de mieux apprécier l'ampleur et la répartition géographique des retours et des attentes.