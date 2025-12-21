Sénégal: Casamance - Des résultats encourageants dans le processus de paix, selon le chef de l'État

Darsalaam (Nyassia) — Le chef de l'État a salué, dimanche, les résultats encourageants obtenus dans le cadre du processus de paix en Casamance, à l'issue de discussions engagées avec certaines factions des combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), réaffirmant sa détermination à oeuvrer pour un retour définitif de la paix dans cette région Sud du Sénégal.

En visite à Darsalaam, un village de la commune de Nyassia, le président Faye, a indiqué que les échanges avec les acteurs impliqués dans la recherche de la paix, notamment l'Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), le Centre national d'action antimines au Sénégal (CNAMS) et des partenaires humanitaires, ont permis de constater des avancées notables dans le processus de désescalade et de réconciliation.

"Les résultats obtenus avec les factions (MFDC) avec lesquelles nous avons engagées le dialogue sont encourageants", a-t-il salué, soulignant que ces progrès renforcent la conviction que la paix est possible et durable, à condition de maintenir les efforts et le dialogue inclusif.

Le chef de l'État a rappelé que le Plan Diomaye pour la Casamance, doté d'un budget de 54 milliards de francs CFA, constitue une première étape structurante pour accompagner le retour des populations déplacées, la dépollution des terres et l'autonomisation économique des communautés locales.

Il a, à cet effet, appelé les autres groupes encore en marge du processus à rejoindre la dynamique de paix, insistant sur la main tendue de l'État pour une réconciliation "sincère, franche et définitive".

"La Casamance a trop souffert. Il est temps qu'elle retrouve pleinement son dynamisme économique, culturel et social ", a-t-il dit, réitérant l'engagement des autorités à renforcer les moyens des structures en charge du retour de la paix et du développement de la région.

Le président de la République effectue une tournée économique en Casamance du 20 au 25 décembre 2025. Cette visite de terrain est axée sur le suivi des politiques publiques et l'état d'avancement des projets structurants dans cette partie stratégique du pays.

Elle vise aussi à stimuler la relance économique locale en échangeant directement avec les acteurs économiques et les populations sur les défis de développement.

Les populations de la Casamance attendent particulièrement de cette tournée économique du chef de l'Etat, la modernisation des infrastructures vétustes et la lutte contre le chômage des jeunes