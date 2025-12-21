Sénégal: Nyassia - La mairesse plaide pour la relance du déminage humanitaire

Nyassia (Ziguinchor) — La mairesse de Nyassia, Justine Manga, a plaidé, dimanche, pour la relance du déminage humanitaire et du désenclavement de certaines zones de sa commune pour favoriser un retour durable des populations déplacées et la relance de l'économie locale.

"Il y a une nécessité de relancer le programme de déminage humanitaire, condition indispensable au retour des populations déplacées dans leurs localités d'origine ", a déclaré Mme Manga.

Elle s'exprimait lors d'une cérémonie officielle présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre du suivi des réalisations du Plan Diomaye Faye (PDC), en présence de membres du gouvernement et d'autorités administratives et territoriales de la région.

Le Plan Diomaye pour la Casamance est doté d'une enveloppe de 53, 6 milliards FCFA, dont 15 milliards FCFA, sont alloués spécifiquement aux opérations de déminage pour sécuriser le retour des populations déplacées.

La mairesse a salué le choix porté sur Nyassia pour abriter cette rencontre, qu'elle considère comme un "honneur et une marque d'attention particulière à l'endroit de la commune de Nyassia, et à toute la Casamance ".

Selon elle, "la contrepartie de l'État est essentielle pour permettre aux partenaires techniques et financiers de démarrer efficacement les opérations de déminage ".

L'édile a également insisté sur la nécessité de renforcer l'accompagnement des populations déjà engagées dans le processus de retour, ainsi que sur la relance des activités économiques dans cette zone fortement affectée par les déplacements forcés.

Par ailleurs, Justine Manga a attiré l'attention du président de la République sur le problème du désenclavement de la commune de Niassya.

Elle a relevé que la route nationale (RN4) traversant une partie de l'arrondissement de Nyassia pour relier les pôles de Ziguinchor et du Cap Skirring, ne suffit pas à désenclaver une grande portion du territoire communal.

Mme Manga a sollicité ainsi l'aménagement de plusieurs axes structurants, notamment la boucle du Bayotte ou encore la piste Dialankaguit, située dans une zone à fort potentiel arboricole, et la piste Brin-Bandiale, qui dessert une zone encore difficile d'accès.

"Le désenclavement de ces axes et des pistes secondaires permettra aux populations de regagner leurs localités et de développer des activités génératrices de revenus ", a-t-elle indiqué.

La mairesse a, enfin, exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour sa visite en Casamance, tout en l'invitant à accorder une attention soutenue à cet arrondissement " qui a longtemps joué un rôle moteur dans la région de Ziguinchor".

En marge, Aminata Sagna, une victime de mine, originaire du village de Mouhamada et déplacée à Dar es Salam, dans la commune de Nyassia, a témoigné des difficultés auxquelles font face les populations affectées par le conflit.

"En 1998, lors des affrontements à Mouhamada, nous avons fui. C'est cette même année que j'ai été victime d'une mine. Je vis toujours avec ce handicap", a-t-elle raconté.

Elle a exprimé le souhait des victimes et déplacés de retourner dans leurs villages d'origine, tout en soulignant le manque de moyens pour reconstruire leurs habitations.

"Nous voulons retourner, mais nous n'avons pas les moyens pour reconstruire nos maisons. Nous sollicitons de l'aide ", a-t-elle lancé, se disant satisfaite de la visite du chef de l'État et sollicitant une audience avec lui pour exposer davantage leurs besoins.