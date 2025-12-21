Sénégal: Casamance - Bassirou Diomaye Faye s'engage pour un retour définitif des populations déplacées

21 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par MNF/ AN/OID/AB

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé, dimanche, son engagement à oeuvrer " inlassablement " pour un retour définitif des populations déplacées et l'instauration d'une paix durable en Casamance, estimant que "la paix vaut tous les sacrifices".

S'exprimant à Dar es Salaam, dans la commune de Nyassia, lors d'une visite de terrain, le chef de l'État a souligné que le retour des populations dans les zones autrefois abandonnées constitue une priorité absolue de l'action gouvernementale.

Au deuxième jour de sa tournée économique en Casamance, il a salué les efforts déployés par les acteurs impliqués dans la dépollution des terres et l'accompagnement des communautés, notamment l'ANRAC, le CNAMS, le PUMA et leurs partenaires.

"Le retour des populations ne peut être effectif et durable que si les conditions de sécurité, de réinsertion et d'autonomisation sont pleinement réunies", a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que "beaucoup reste encore à faire", malgré des avancées jugées encourageantes.

Le président a indiqué que le Plan Diomaye pour la Casamance, doté d'un budget de 54 milliards de francs CFA, constitue une première étape importante pour corriger les retards économiques liés aux années de conflit et permettre aux populations revenues de reconstruire leurs moyens de subsistance.

Il a également lancé un appel aux membres de la rébellion à rejoindre le processus de paix, soulignant que la Casamance "a trop souffert " et qu'il est temps de tourner définitivement la page du conflit.

"L'État est prêt à accompagner une réconciliation sincère, durable et définitive", a assuré le chef de l'État.

Selon lui, le retour définitif des populations est indissociable de la réconciliation des coeurs et des esprits, condition essentielle pour restaurer la cohésion sociale et permettre à la Casamance de retrouver pleinement son dynamisme économique et culturel.

