Sénégal: Casamance - Le chef de l'État appelle à un dépôt définitif des armes et à une paix durable

Dar es Salaam (Nyassia) — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé, dimanche, un appel solennel à tous les acteurs encore engagés dans la rébellion en Casamance, à rejoindre sans délai le processus de paix, soulignant que la paix demeure la seule voie pour permettre à cette partie Sud du pays de retrouver pleinement son dynamisme économique, culturel et social.

Intervenant à Dar es Salaam, un village de la commune de Nyassia, où il s'est rendu pour visite d'évaluation des réalisations Plan Diomaye pour la Casamance, le président Faye a tendu "une main fraternelle" à ses " frères, soeurs et cousins" encore dans la rébellion.

"Je les invite à s'inscrire dans la dynamique de réconciliation déjà engagée avec certaines factions (du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance -MFDC), dont les résultats sont jugés encourageants", a-t-il lancé, au deuxième jour de sa tournée économique dans la région de Ziguinchor.

Le président de la République a réaffirmé l'engagement de l'État à oeuvrer inlassablement pour un retour définitif de la paix en Casamance, insistant sur la nécessité de "panser les blessures de ce conflit, tant sur le plan de la cohésion sociale que sur celui des traumatismes humains et des dégâts matériels".

Il a indiqué que cette visite avait pour objectif d'écouter les préoccupations des populations, de constater l'état d'avancement des actions entreprises dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance sur la base des instructions données, et d'identifier, avec les acteurs locaux, les difficultés rencontrées sur le terrain.

Le chef de l'État s'est félicité de l'engagement des autorités administratives et coutumières, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux pour la consolidation de la paix, la dépollution des terres et le retour effectif des populations déplacées.

À la suite des exposés de l'ANRAC, du CNAMS et de l'organisation Humanité & Inclusion, il a noté que "des efforts significatifs" ont été réalisés, malgré un taux moyen d'exécution estimé à 39 % du Plan Diomaye pour la Casamance (Sédhiou, Ziguinchor et Kolda), soulignant toutefois que "beaucoup reste encore à faire ".

"Le Plan Diomaye pour la Casamance, conçu en octobre 2024, bénéficie d'un budget de 54 milliards de francs CFA", a-t-il rappelé, précisant qu'il s'agit là d'une première étape qui fera l'objet d'évaluation, avant un éventuel renforcement des moyens au profit des structures telles que l'ANRAC et les autres organisations impliquées.

Bassirou Diomaye Faye a insisté également sur la nécessité de renforcer l'intervention de l'État et de ses partenaires pour combler le retard économique accusé par la Casamance, malgré son potentiel considérable, et accompagner durablement l'autonomisation des populations de retour.

Selon lui, le moment est venu pour la Casamance, "région naturelle au potentiel exceptionnel ", de retrouver la paix, la prospérité et la joie de vivre qui font sa réputation, au bénéfice de l'ensemble du Sénégal.

Le président de la République effectue une tournée économique en Casamance du 20 décembre jusqu'au 25 décembre 2025. Cette visite de terrain est axée sur le suivi des politiques publiques et de l'état d'avancement des projets structurants dans cette partie stratégique du pays.