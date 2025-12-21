Sénégal: Thiès - Un expert insiste sur l'impératif de respecter le code de la construction pour stopper les effondrements d'immeubles

Le président de l'Association des bureaux de contrôle technique et d'inspection agréés du Sénégal (ACIAS) Seydina Issa Laye Diouf a insisté, sur l'impératif de respecter le code de la construction pour mettre un terme aux effondrements d'immeubles au Sénégal.

"Si les sénégalais qui construisent essayent de respecter la loi, le code de la construction du Sénégal, cela peut prévenir les effondrements d'immeubles. Toutes les normes sécuritaires de construction sont dans le code de la construction du Sénégal", a-t-il dit.

Seydina Issa Laye Diouf intervenait samedi lors de la célébration des vingt ans de l'ACIAS à l'École polytechnique de Thiès.

Il a souligné que les les procédures et ouvrages assujettis pour construire au Sénégal et au contrôle technique ont été bien établis dans cette loi. "Il faut passer par un architecte, un bureau d'étude géotechnique, un bureau d'étude technique et enfin par un bureau de contrôle, un maillon important pour lutter contre les effondrements d'immeubles", a rappelé le président de l'ACIAS.

Selon lui, "le défi, c'est de faire en sorte que toutes les personnes sur le point de construire s'orientent vers les bureaux de contrôle technique du Sénégal". Il a indiqué que le Sénégal compte actuellement 16 bureaux de contrôle technique agréés.

M. Diouf a appelé les acteurs à "se conformer à la réglementation" en vigueur en matière de construction au Sénégal.

"La construction se fait par des professionnels", a soutenu aussi, le Directeur général de la réglementation des constructions et de l'habitat, Moussa Tine, représentant du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et l'aménagement des territoires, à cette rencontre.

"La construction doit se faire dans les règles de l'art. C'est un domaine qui présente beaucoup de risques", a-t-il prévenu, assurant que" le code de la construction prend en compte l'ensemble du processus pour construire dans les règles de l'art".