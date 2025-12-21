Sénégal: Saint-Louis - Deux Coopératives productives solidaires (CPS) évènementielles officiellement lancées

21 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, a procédé, samedi, à Saint-Louis (nord) au lancement officiel de deux Coopératives productives solidaires (CPS) évènementielles et à une remise d'un lot de matériels pour garantir leur démarrage effectif.

"C'est avec un grand plaisir particulier que je me tiens devant vous aujourd'hui à Saint-Louis, ville de culture, d'histoire et de créativité, pour procéder à l'installation officielle des deux premières Coopératives productives solidaires évènementielles à être structurées et à la remise de matériels destinés à accompagner leur démarrage effectif", a-t-il déclaré à la Maison de Lille.

Cette cérémonie, selon lui, marque une étape importante dans la mise en oeuvre de la politique nationale de l'Économie sociale et solidaire, conformément aux orientations stratégiques de la Vision Sénégal 2050, qui "place l'humain, le travail décent et la solidarité au coeur de notre modèle de développement".

Il a signalé que le choix porté sur Saint-Louis pour abriter ces CPS évènementielles se justifie de par son fort potentiel culturel, artistique et touristique, mais aussi la créativité et le dynamisme de sa jeunesse.

Dr Alioune Dione a ainsi souligné que le secteur de l'évènementiel représente une opportunité réelle de création d'emplois et de valorisation du savoir-faire local.

Selon lui, la remise de matériels illustre la volonté de l'État de traduire les promesses de transformation structurelle en actions concrètes.

Ces équipements constituent un capital collectif destiné à renforcer la capacité opérationnelle de la coopérative, à améliorer la qualité des prestations et à faciliter l'accès au marché, a-t-il notamment fait savoir.

Dans son allocution, le ministre Dione a rappelé que les coopérantes et coopérants ont suivi une formation fondée sur la dynamique de groupe, la gouvernance coopérative et la responsabilité collective.

L'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Bâ, l'adjointe au maire de la commune de Saint-Louis, Aïda Mbaye Dieng, entre autres, ont pris part à la cérémonie.

