Ile Maurice: Meridius - Quelle première!

L'Aqua Springs Duke of York Cup, dernière épreuve classique de la saison, a tenu toutes ses promesses devant une foule survoltée au Champ-de-Mars. 11 coursiers étaient au départ de cette course de prestige.

À l'ouverture des stalles, Meridius, représentant de l'écurie Arveen Nagadoo, s'est rapidement calé le long des barres, évoluant en 7e position. Patient jusqu'aux 500 mètres du but, le favori a alors commencé à se rapprocher de ses adversaires avec autorité.

La ligne droite finale a offert un spectacle de toute beauté. Faisant preuve d'un sang froid remarquable, Meridius s'est faufilé entre Betathantherest et At My Command et a fait preuve d'une accélération fulgurante pour prendre le dessus pour s'imposer avec brio. Cette victoire est venue parachever une journée idéale pour Arveen Nagadoo, vainqueur de la course d'ouverture avec sa nouvelle unité, Indigenous et l'autre nouveau Canford Club dans l'épreuve de clôture.

L'écurie Vicky Ruhee a été au rendez-vous avec la victoire de Mystic Majesty (3e course) sous la selle du jockey brésilien Ivaldo Santana.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un joli doublé pour l'écurie Preetam Daby avec Lets Play Poker sous la selle de Dinesh Sooful dans la 3e course et Spelling Bee dans la 4e course. Doublé également pour l'écurie Samraj Mahadia avec la victoire de Common Grounds (5e course) qui a signé sa première victoire sur notre turf et Transonic dans la 6e course.

Superbe monte de Ryan Curatolo sur Royal Wulff, le coursier de l'écurie Vincent Allet, qui a pulvérisé le record du 1365m. L'ancienne marque était de 1.20.66, tandis que Royal Wulff a bouclé le parcours en 1.20.17, établissant ainsi une nouvelle référence.