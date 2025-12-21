Ile Maurice: Jiya Ghigroo, 17 ans, conjugue études et «nail ART»

Longtemps réservée aux grandes occasions, la manucure s'est progressivement imposée au quotidien. C'est devenu une habitude, portée par les réseaux sociaux, les tendances virales et une nouvelle approche du soin de soi.

Ongles minimalistes, chromés ou richement décorés : le nail art s'est affirmé comme un accessoire de mode et un moyen d'expression personnelle, au même titre que vêtements ou accessoires. C'est un plaisir esthétique et un terrain d'apprentissage, voire un projet professionnel, nourri par des tutoriels en ligne et l'influence des réseaux sociaux.

C'est le cas de Jiya Ghigroo, 17 ans. Élève au Belle-Rose SSS dans la filière scientifique, elle se décrit comme une jeune fille prête à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Entre ses études et sa passion, elle avance avec discipline et organisation, affichant une maturité qui dépasse son âge. «Un design parfait, ce n'est pas du talent pur, c'est surtout de la pratique et de la constance», confie-t-elle.

Elle veille à garder un cadre structuré, tout en s'accordant du temps. Cela se reflète dans les détails : ongles impeccablement manucurés et espace de travail soigneusement organisé. Elle reconnaît investir bien plus que ce que l'on perçoit. «Les gens ne voient pas toujours les heures de préparation et d'entraînement derrière chaque set», souligne-t-elle.

Son lien avec l'univers de la beauté s'est construit dès l'enfance. Elle grandit dans un environnement féminin et créatif. L'aînée de ses nièces, maquilleuse à temps partiel, l'initie et influence naturellement son orientation. C'est toutefois à 14 ans que le choix se fait plus clair, lorsqu'elle réalise son tout premier set d'ongles. «C'est là que j'ai compris que j'aimais vraiment la précision et le travail du détail.» Très vite, Jiya comprend que chaque création transforme un geste ordinaire en objet artistique. «Pour moi, les ongles sont comme une mini toile. Les petits détails font toute la différence.» Aujourd'hui, être nail artist est bien plus qu'un métier : «C'est une identité et une forme de liberté créative.»

Les objets les plus ordinaires peuvent devenir le point de départ d'une idée. «Même un simple peigne peut m'inspirer», dit-elle en souriant. Mais la réussite repose avant tout sur la répétition. «Le premier essai n'est jamais parfait, mais à force de répéter, le geste s'améliore.» Il faut savoir manier les pinceaux les plus fins et des matières plus lourdes comme le hard gel. Le moment le plus gratifiant reste celui où chaque élément s'équilibre pour créer une pièce unique. Chaque set réalisé témoigne du temps, de la patience et de l'entraînement nécessaires pour garantir un travail propre, précis et adapté aux goûts de chaque cliente. «Chaque set doit refléter la personnalité de la cliente, pas seulement une tendance», insiste-t-elle.

La pression s'intensifie avec les fêtes ; mariages et célébrations multiplient les rendez-vous, raccourcissent les délais et élèvent les attentes. «Pendant les fêtes, tout le monde veut des ongles parfaits, et souvent très rapidement», explique-t-elle. «Beaucoup arrivent avec des designs qui ne sont pas toujours faisables en réalité», déplore-t-elle. Le doute et la fatigue mentale apparaissent en fin de journée. «Le burn-out arrive surtout le soir, quand je commence à trop réfléchir à la suite», reconnaîtelle. Mais son ambition est claire : «Je veux continuer à évoluer, me bâtir une réputation solide, tout en faisant de mes études une priorité».