Ile Maurice: Salaires - L'incrément dopé à l'expérience et à la performance

Dans la fonction publique, la rémunération des employés suit principalement des échelles salariales définissant un salaire initial et un salaire maximum. Ainsi, un fonctionnaire commence généralement au point de départ de l'échelle et peut progresser annuellement, à condition de satisfaire les critères de performance. Ce mécanisme, appelé «incrément annuel», reflète la combinaison entre expérience et efficacité professionnelle.

En parallèle, des crédits supplémentaires peuvent être accordés pour l'expérience acquise avant l'entrée dans la fonction publique. Ceux-ci concernent l'expérience sous supervision, le service temporaire au même poste ou encore l'exercice dans des institutions reconnues, localement ou à l'étranger. Chaque année d'expérience pertinente donne droit à un crédit d'incrément, jusqu'à un maximum de trois, tandis que des crédits supplémentaires peuvent être attribués dans les secteurs en pénurie ou confrontés à des difficultés de recrutement, sous réserve de l'approbation du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

De plus, pour les diplômés et les professionnels, il est possible de dépasser le salaire maximum de leur grade, à condition de répondre aux critères de performance. Cette mesure vise à maintenir la compétitivité des rémunérations et à encourager une culture de performance au sein de la fonction publique. Les crédits d'incrément pour service temporaire restent également en vigueur, à condition que le service soit continu et que le salaire reste conforme aux règles établies.

Concernant le Long Service Increment (LSI), les fonctionnaires ayant accumulé vingt années de service à un même grade et ayant atteint le sommet de leur échelle pendant au moins deux ans peuvent bénéficier d'un premier incrément, suivi d'un autre après deux années supplémentaires. Cette disposition reconnaît la fidélité et l'ancienneté, tout en garantissant une application uniforme à travers l'administration.

