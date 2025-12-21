Ile Maurice: Maeden Hayden - Le petit pro du mix

À neuf ans, Maeden Hayden, aussi connu comme DJ Maeden, habitant à Résidence Saint-Joseph, à Montagne-Blanche, et élève en Grade 4 à l'école RCA du village, est déjà une petite star. Il est un élève aussi brillant que bruyant ; outre sa vie simple et tranquille, il s'est fait connaître par son talent.

Passionné de musique, comme son père qui est DJ, il a été depuis tout petit plongé dans ce monde. Son père a toujours été une inspiration pour lui et depuis ses quatre ans, il s'intéresse à ses platines. Bien que ce soit son outil de travail, son père n'y voyait aucun inconvénient. Pour ses cinq ans, ses parents lui ont offert une ravanne qui lui a permis de s'épanouir encore plus dans les arts sonores.

DJ Maedan fait partie de ceux qui s'amusent dans les jardins d'enfants, sur les terrains de foot et qui adorent les jeux vidéo. Cependant, en présence de platines, il laisserait tout pour pratiquer sa passion musicale. Poussé par ses parents et toujours accompagné par les deux ou l'un d'eux qui jouent le rôle de manager, il s'est consacré à sa passion et a commencé à jouer dans des petits rassemblements familiaux : à la ravanne et surtout comme DJ. À sept ans, il a fait sa première prestation lors des 18 ans de sa tatie, où il a pu faire danser des jeunes bien plus âgés que lui ; il a par la suite enchaîné les petites fêtes de famille où ses proches lui donnaient l'occasion de s'entraîner. Toujours en compagnie de sa famille, cette activité ne fait que consolider leur lien.

Pendant les grandes vacances, son père a eu l'idée de lui faire plaisir en l'inscrivant à une prestation à Funtopia. De là, M. Preetam de Elipro Prod, M. Akash d'AS Production, et DJ Emran l'ont repéré et ils lui ont donné l'opportunité de jouer devant de grands publics. En tant que jeune, il a des idées plein la tête et être DJ est son talent. Il arrive heureusement à exercer grâce au soutien de toutes les personnes qui lui offrent la possibilité de performer à leur événement. À son âge, bien qu'il soit un bon élève, il est encore indécis sur la filière qu'il suivra plus tard. Toutefois, il est indéniable que la musique fera toujours partie intégrante de sa vie.

On dit que la musique nourrit l'âme et Dj Maedan a trouvé son passeport pour la réussite, que ce soit dans ses études ou dans la société. Les gens manifestent un tel intérêt en le voyant sur ses platines, ce qui le pousse à continuer à s'investir dans ce domaine. Ce n'est pas habituel de voir un enfant de son âge faire danser toute une foule suscitant l'étonnement chez plus d'un.

Sa force réside dans l'amour inconditionnel de tous ceux qui le soutiennent. Son message est simple : il souhaite que tous les jeunes trouvent leur talent et puissent l'exploiter, ce qui pourrait nous protéger contre de nombreux fléaux à l'avenir. «Donnez-vous les moyens d'accomplir ce qui vous passionne et ayez confiance en vos rêves.»