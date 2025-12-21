Madagascar: Régime de Refondation - Vers des réformes structurelles en profondeur

20 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Le ministre d'État chargé de la Refondation, Hanitra Razafimanantsoa, a réaffirmé hier à Toamasina II la détermination du régime à engager des réformes structurelles profondes, plaçant la lutte contre la corruption au coeur de l'action gouvernementale. Lors d'une cérémonie officielle, tenue dans la commune de Fanandrahana, district de Toamasina II, elle a appelé l'ensemble des responsables publics à se mettre résolument au service de la population.

Ajustements techniques

« Les ministres, les préfets, les chefs de districts, les responsables au niveau des régions, et tous ceux qui sont nommés au niveau de l'administration devront servir le peuple », a déclaré Hanitra Razafimanantsoa, soulignant l'exigence de responsabilité et d'exemplarité attendue de tous les dirigeants et agents de l'État. Selon la ministre d'État, la refondation engagée par l'actuel régime ne se limite pas à des ajustements techniques. « La refondation consiste à réformer en profondeur la mentalité, la gouvernance, la gestion publique, et aussi la lutte contre la corruption », a-t-elle précisé, insistant sur la nécessité d'un changement de fond dans la manière de gouverner.

Corruption

La lutte contre la corruption figure ainsi parmi les priorités majeures du pouvoir en place. « L'actuel régime va faire de la lutte contre la corruption une priorité », a-t-elle martelé, rappelant que « la corruption mine le pays ». Hanitra Razafimanantsoa a également mis en avant la différence, selon elle, entre l'actuel régime et les précédents. « L'actuel régime a une volonté politique pour réformer en profondeur. Voilà ce qui le diffère de ses prédécesseurs », a-t-elle affirmé devant les autorités locales et les invités présents. Dans cette dynamique, chaque département ministériel est appelé à jouer sa partition, selon ce membre du gouvernement. « Chaque ministère a son programme de réformes », a conclu la ministre d'État en charge de la Refondation, laissant entendre une mobilisation gouvernementale globale pour traduire ces engagements en actions concrètes.

