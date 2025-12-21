Madagascar: CAN 2025 - 32 matchs retransmis en direct sur TVM

À l'approche des fêtes, un cadeau pour les amateurs de sport : la TVM retransmettra 32 des 52 matchs de la CAN Maroc 2025, à partir du match d'ouverture ce dimanche entre le pays hôte et les Comores. Demi-finales, finale et duels captivants inclus, pour que tous les Malgaches puissent vibrer gratuitement devant les stars africaines.

Bonne nouvelle pour les passionnés de football à Madagascar ! La Télévision Malgache (TVM) diffusera pas moins de 32 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. C'est ce qu'a confirmé la directrice de la TVM, Lorah Miorahasina Randrianiaina. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 21 décembre avec le match d'ouverture opposant le Maroc, pays hôte et grand favori, aux Comores, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h heure locale).

Sur les 52 matchs au total de la compétition, regroupant 24 nations en six groupes, suivis des phases éliminatoires, la chaîne nationale malgache proposera une sélection conséquente, incluant les rencontres les plus attendues, les demi-finales et la finale. Ce dispositif permettra aux amateurs malgaches de vibrer au rythme du football africain, malgré l'absence des Barea, non qualifiés cette année.

La Côte d'Ivoire défendra son titre acquis en 2024, face à des cadors comme le Maroc (demi-finaliste du Mondial 2022), le Sénégal, l'Égypte (recordwoman avec 7 trophées), l'Algérie ou le Nigeria. Organisée pour la première fois en hiver, cette 35e édition s'annonce spectaculaire dans six villes marocaines modernes (Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger et Fès). Pour de nombreux pays subsahariens, les chaînes nationales comme la TVM obtiennent des sous-licences pour diffuser une partie des matchs en clair, renforçant l'accès gratuit au spectacle.