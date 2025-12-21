Madagascar: Football - Pro League - Elgeco Plus face au défi de l'AS Sainte Anne ce dimanche

Le football malgache retrouve ses droits ce week-end ! Quatre affiches alléchantes marquent l'ouverture de la Pureplay Football League : Elgeco Plus doit confirmer son sacre historique contre un AS Sainte Anne revigoré, CFFA vise haut face à Uscafoot, Mama FC veut dompter les Disciples sur son terrain imprenable, et Majunga vibre déjà pour le choc Fosa Juniors - Tsaramandroso. La saison s'annonce passionnée.

La Pureplay Football League, championnat élite de Madagascar, donne son coup d'envoi ce week-end avec quatre rencontres au programme ce dimanche 21 décembre. Après le sacre historique d'Elgeco Plus la saison précédente, la compétition s'annonce relevée avec seize équipes réparties en deux conférences. Le choc phare opposera Elgeco Plus à l'AS Sainte Anne au stade By-Pass.

Le champion en titre, qui a conquis son premier trophée national, doit confirmer que ce succès n'était pas un coup d'éclat isolé. Jouant à domicile, les hommes de Careca comptent sur leur expérience et leur collectif rodé pour démarrer fort. Face à eux, l'AS Sainte Anne vit un renouveau exaltant. Après avoir repris son appellation et réintégré la majorité des joueurs qui brillaient autrefois sous les couleurs de Bongatsara, l'équipe aspire à surpasser ses performances passées et à grimper dans la hiérarchie.

À Iavoloha, le CFFA d'Andoharanofotsy recevra Uscafoot dans un duel opposant rural et urbain. Le CFFA, ambitieux, vise à reconquérir le titre perdu et refuse de sous-estimer cette entrée en matière. De son côté, Uscafoot, représentant de la commune urbaine d'Antananarivo, s'est préparé dans la discrétion au stade d'Alarobia. Mama FC accueillera Disciples FC à Imerintsiatosika dans un affrontement promis à l'intensité physique, technique et tactique.

Sur leur terrain fétiche, où peu d'adversaires parviennent à s'imposer, les joueurs de Mama FC brillent par leur excellente condition physique et leur maîtrise du terrain. Les Disciples FC, issus du Vakinankaratra, arrivent avec une préparation solide, illustrée par de bons résultats en matchs amicaux. Enfin, le derby majungais entre Fosa Juniors et Tsaramandroso FC complétera cette journée inaugurale, promettant un spectacle électrique à Majunga.