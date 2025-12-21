Madagascar: Haltérophilie - Jeux Africains de la Jeunesse - Une moisson de quatre médailles pour Madagascar

Les haltérophiles ont remporté un total de quatre médailles, dont deux en or et deux en argent aux Jeux Africains de la Jeunesse en Angola.

C'est une entrée en matière réussie pour l'haltérophilie malgache sur le sol angolais. Fidèle à sa réputation de discipline pourvoyeuse de médailles, la « levée de fonte » a permis à Madagascar de se distinguer dès les premières épreuves, grâce aux performances remarquables de Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotomalala et d'Onjatiana Herman.

Chez les garçons, dans la catégorie des moins de 56 kg, Onjatiana Herman a réalisé une performance de haut vol en s'adjugeant trois médailles à lui seul. Le jeune athlète a dominé l'épreuve de l'arraché en soulevant une barre à 87 kg, décrochant ainsi sa première médaille d'or. Il ne s'est pas arrêté là. Devancé de peu à l'épaulé-jeté où il remporte la médaille d'argent avec une charge de 102 kg, sa régularité lui a permis de triompher au classement général.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec un total olympique de 189 kg, il monte sur la plus haute marche du podium et offre une deuxième médaille d'or à la délégation malgache. Du côté des dames, Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotomalala a également brillé dans la catégorie des moins de 48 kg. La jeune haltérophile a fait preuve de combativité, notamment sur l'épreuve technique de l'épaulé-jeté.

En soulevant une barre de 71 kg, elle s'empare de la médaille d'argent, apportant une précieuse contribution au tableau des médailles. Ces résultats portent le bilan de l'haltérophilie malgache à quatre breloques : deux en or et deux en argent.