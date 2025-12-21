Madagascar: Haltérophilie - Jeux Africains de la Jeunesse - Une moisson de quatre médailles pour Madagascar

20 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Les haltérophiles ont remporté un total de quatre médailles, dont deux en or et deux en argent aux Jeux Africains de la Jeunesse en Angola.

C'est une entrée en matière réussie pour l'haltérophilie malgache sur le sol angolais. Fidèle à sa réputation de discipline pourvoyeuse de médailles, la « levée de fonte » a permis à Madagascar de se distinguer dès les premières épreuves, grâce aux performances remarquables de Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotomalala et d'Onjatiana Herman.

Chez les garçons, dans la catégorie des moins de 56 kg, Onjatiana Herman a réalisé une performance de haut vol en s'adjugeant trois médailles à lui seul. Le jeune athlète a dominé l'épreuve de l'arraché en soulevant une barre à 87 kg, décrochant ainsi sa première médaille d'or. Il ne s'est pas arrêté là. Devancé de peu à l'épaulé-jeté où il remporte la médaille d'argent avec une charge de 102 kg, sa régularité lui a permis de triompher au classement général.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec un total olympique de 189 kg, il monte sur la plus haute marche du podium et offre une deuxième médaille d'or à la délégation malgache. Du côté des dames, Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotomalala a également brillé dans la catégorie des moins de 48 kg. La jeune haltérophile a fait preuve de combativité, notamment sur l'épreuve technique de l'épaulé-jeté.

En soulevant une barre de 71 kg, elle s'empare de la médaille d'argent, apportant une précieuse contribution au tableau des médailles. Ces résultats portent le bilan de l'haltérophilie malgache à quatre breloques : deux en or et deux en argent.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.