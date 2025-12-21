Madagascar: IDH - Réduire les écarts pour gagner en résilience

L'indice de développement humain (IDH) de Madagascar remonte et atteint 0,5251 en 2023, indique le 7e Rapport national sur le développement humain (RNDH). Mais le rapport invite à lire ce chiffre avec prudence.

Le pays avance, pourtant la progression reste inégale, et ces écarts réduisent l'effet concret des politiques publiques dans la vie des ménages. Le signal le plus parlant apparaît quand l'indice est corrigé des inégalités. En 2023, l'indicateur ajusté tombe à 0,386, soit 26,5% de perte liée aux inégalités. Cette différence n'est pas abstraite. Elle se traduit par des parcours scolaires plus fragiles, des revenus plus instables et une exposition accrue aux crises dès qu'un choc climatique ou économique survient.

Handicaps

L'éducation constitue le principal point de rupture. L'indice d'éducation ajusté aux inégalités est évalué à 0,284, contre 0,449 pour l'indice standard, ce qui représente 36,8% de perte. Le contraste rural urbain renforce le constat. En 2022, 34% des personnes en zone rurale étaient sans instruction, contre 12% en milieu urbain. Chaque retard scolaire augmente le risque de pauvreté et freine l'accès à des emplois plus qualifiés. Les écarts se prolongent dans la dimension genre. L'indice de développement de genre est établi à 0,872.

L'IDH des femmes est estimé à 0,513 contre 0,588 pour les hommes. La part des femmes dans les revenus salariaux atteint 43,5% en 2023, signe d'une participation économique limitée. La géographie, enfin, révèle l'ampleur des disparités. Analamanga affiche un IDH de 0,589 tandis qu'Androy se situe à 0,338. Pour les auteurs du RNDH, réduire ces fractures n'est pas un supplément. C'est une condition pour que le progrès statistique devienne un progrès vécu et pour que le pays gagne en capacité de résistance face aux chocs.