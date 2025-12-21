Ile Maurice: Un jeune chef d'entreprise arrêté pour blanchiment d'argent

Un nouveau dossier de blanchiment d'argent est venu s'ajouter sur la table de la Cour de district de Port-Louis Sud jeudi.

À l'issue d'une enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC), Dinesh Kumar Bhattu, directeur d'entreprise de 29 ans, domicilié à Vallée-des-Prêtres, a été arrêté puis provisoirement inculpé pour blanchiment d'argent, en vertu des articles 36(1)(b) et 38 de la Financial Crimes Commission Act 2023.

Selon les éléments communiqués par la FCC, les faits reprochés remonteraient à la période avril- mai 2025. L'enquête révèle que le suspect, agissant en tant que directeur unique et personne exerçant le contrôle effectif sur la société Asterdolf Limited, détenait et gérait une somme de Rs 724 980,67 créditée sur le compte bancaire de la société à la Mauritius Commercial Bank, à Port-Louis.

Ces fonds sont raisonnablement soupçonnés d'être le produit d'activités criminelles. Dinesh Kumar Bhattu aurait conservé et administré cette somme par l'intermédiaire du système bancaire, facilitant ainsi leur utilisation et leur intégration continues, alors qu'il disposait de motifs raisonnables de soupçonner leur origine illicite, directe ou indirecte.

Présenté devant la Cour de district de Port-Louis Sud, le jeune directeur a fait face à une objection formelle de la FCC à sa remise en liberté sous caution. À l'issue de l'audience, la Cour a ordonné son placement en détention préventive.