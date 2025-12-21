Ile Maurice: 25 nouveaux avoués prêts à servir la justice

Présidée par la Master and Registrar, Wendy Rangan, et en présence de membres du corps judiciaire, de praticiens du droit ainsi que des proches des nouveaux assermentés, la cérémonie de prestation de serment de 25 nouveaux avoués, marquant leur entrée officielle dans la profession, a eu lieu à la Cour suprême, hier.

Dans son allocution, Wendy Rangan a rappelé que devenir avoué implique bien plus qu'une réussite académique. Elle a insisté sur les responsabilités inhérentes à la profession, notamment le service de la justice, la rigueur intellectuelle et le respect des principes éthiques qui doivent guider chaque praticien tout au long de sa carrière.

∎ Me Kaliany Dhunnoo.

«Un moment très fort»

Pour plusieurs des nouveaux avoués, cette cérémonie était chargée d'émotion. Me Ashley Chuttoo décrit «un moment très fort» après un parcours qu'il qualifie de rigoureux. Il souligne que sa formation lui a permis de comprendre «l'application logique du droit aux faits, des plus simples aux plus complexes». Il dit aborder la profession avec enthousiasme, tout en mettant l'accent sur l'intégrité et sur ce qu'il appelle «l'intelligence de la langue», essentielle selon lui dans l'exercice du droit.

∎ Me Ashley Chuttoo.

Même émotion pour Me Kaliany Dhunnoo, pour qui cette prestation de serment est «le fruit de nombreuses années de travail». Elle a tenu à rendre hommage à ses parents disparus, tout en remerciant son mari et ses enfants pour leur soutien constant. Son objectif professionnel est clair : «Aider les Mauriciens dans leurs démarches légales». Aux jeunes intéressés par la profession, elle adresse un message simple : le travail et la patience sont les clés de la réussite.

∎ Me Kushalta Neha Ramdonee.

Pour Me Kelvina Cunniappen, cette journée revêt une dimension familiale particulière. «C'est un sentiment de fierté et d'honneur, car je suis la première avouée de la famille», confie-t-elle. Diplômée d'un LLB de l'Université de Maurice, elle explique avoir connu un premier échec à l'examen du barreau mauricien, qu'elle décrit comme particulièrement exigeant. Elle a finalement réussi lors d'une nouvelle tentative et remercie ses parents ainsi que ses pupil masters, Meᣵ Theyvarajen Ponambalum et Preetam Chuttoo. Elle souhaite désormais s'orienter vers la litigation, attirée par la plaidoirie et la pratique quotidienne des tribunaux, et rejoindra pour l'heure le cabinet de Me Preetam Chuttoo. Son conseil aux jeunes est sans équivoque : «Where there is a will, there is a way».

∎ Me Nevin Kumar Boodhun entouré de ses proches.

Me Kushalta Neha Ramdonee, également première de sa famille à intégrer la profession légale, parle aussi d'une «immense fierté». Elle décrit un stage «très formateur», qui lui a permis de mesurer l'écart entre la théorie et la réalité du terrain. «Il faut vraiment être en cour pour comprendre comment les choses fonctionnent», souligne-t-elle. Elle souhaite apporter «une touche de jeunesse» à la profession, tout en aidant ses clients à mieux comprendre les démarches légales. Àceux qui hésitent à se lancer, elle adresse un message d'encouragement : ne pas avoir peur, même sans antécédents familiaux dans le domaine. «Le parcours est difficile, oui, mais il est profondément enrichissant. Aucun sacrifice n'est trop grand», affirme-t-elle.

∎ Me Kelvina Cunniappen

Les voilà désormais habilités à exercer, conscients des exigences et des responsabilités d'une profession où compétence, engagement et éthique vont de pair.

Les nouveaux avoués assermentés

Ashley Chuttoo

Casandra Valine Marie

Kaliany Dhunnoo

Mehdi Hassan Hazad Rahimbaccus

Jonathan Chang Kai

Ashwini Maheshwari Gooradoo

Bhaviesha Gopall

Diksha Ramsaha

Mishti Meeheelaul

Kushalta Neha Ramdonee

Oumme Razzia Kurrimbaccus-Sobha

Diya Luxmi Jhoomuck

Samreen Shahanabee Noordally

Ishta Devi Moloo

Bibi Hushaina Rukhsan Banon Durgahed

Jade Adley Megane Rioux

Karunandhi Ghoora

Kelvina Cunniappen

Sobna Ramcharun

Trisha Auckloo

Nevin Kumar Boodhun

Ajay Ked Gungabissoon

Keshvin Balloo

Mujibah Shahana Nihal Baichoo

Emmanuel Yaell Laval