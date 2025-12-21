Afrique du Nord: Le Maroc, un acteur majeur du patrimoine immatériel de l'UNESCO

Avec seize éléments inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le Maroc figure parmi les pays les plus représentés à l'échelle mondiale.

Depuis 2008, le Royaume fait reconnaître des traditions qui témoignent de la richesse et de la diversité de son héritage culturel, la plus récente inscription datant de ce mois de décembre, avec la consécration du caftan marocain.

Ces reconnaissances couvrent de nombreux domaines, des arts vivants aux pratiques sociales, en passant par la gastronomie et l'artisanat.

Certaines traditions sont propres au Maroc, tandis que d'autres relèvent d'un héritage que l'on retrouve diffusé dans plusieurs pays de l'espace méditerranéen notamment.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les éléments emblématiques figure le savoir-faire lié à l'arganier, reconnu pour son rôle central dans la vie sociale et économique des populations du sud-ouest du Royaume, notamment à travers le travail des femmes rurales.

Les arts vivants occupent également une place importante, avec la danse Taskiwin du Haut Atlas, menacée de disparition et la musique Gnaoua, expression spirituelle mêlant rituels et performances artistiques.

Le patrimoine équestre est représenté par la Tbourida, tandis que le Melhoun incarne la poésie populaire chantée, porteuse de mémoire collective et de dialogue social.

Tout récemment, l'inscription du caftan marocain a consacré un savoir-faire vestimentaire transmis de génération en génération, symbole d'identité culturelle et pilier de l'artisanat national.

A travers ces inscriptions, le Maroc affirme son engagement en faveur de la sauvegarde et de la transmission d'un patrimoine vivant, au coeur de son identité nationale.

Selon l'ambassadeur, délégué permanent du Royaume auprès de l'UNESCO, Samir Addahre, la place prépondérante qu'occupe le Maroc dans les efforts mondiaux pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité remonte à des années antérieures à l'adoption de la Convention de 2003.

«Notre pays a été parmi les principaux rédacteurs de ce texte ayant révolutionné la notion du patrimoine en intégrant les aspects immatériels, en particulier les traditions et les savoir-faire, marqueurs identitaires des communautés », a révélé le diplomate marocain, rappelant que «suite à l'adoption de ce cadre normatif, le Maroc a oeuvré pour l'inscription sur la liste représentative de sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité des éléments de son patrimoine vivant, riche et ancestral».

Dans une interview accordée à la MAP, M. Addahre a relevé que malgré l'instauration d'un système de quota prévoyant une seule inscription chaque deux ans, le Royaume s'est engagé dans une dynamique soutenue de soumission de candidatures, se traduisant ces dernières années par l'inscription de nouveaux éléments emblématiques du patrimoine culturel immatériel marocain séculaire, comme le Melhoun et le caftan marocain inscrits respectivement en 2023 et 2025.

Parallèlement, a poursuivi M. Addahre, le Maroc a renforcé sa présence sur la liste à travers des inscriptions multinationales non soumises au régime du quota et lorsque celles-ci ne concernent pas des marqueurs uniques et spécifiques de l'identité marocaine.

Ces efforts ainsi consentis par le Royaume pour la préservation et la promotion du patrimoine vivant de ses communautés, conjugués à sa contribution active à la réflexion thématique menée par le Secrétariat de la Convention de 2003, «lui ont valu estime et reconnaissance de la part des Etats Parties, du Secrétariat et de l'ensemble de la communauté internationale », a souligné l'ambassadeur, délégué permanent du Royaume auprès de l'UNESCO.

Evoquant le processus ayant mené à l'inscription toute récente du caftan marocain, M. Addahre a expliqué que conformément aux règles de procédure, le Maroc a soumis une version actualisée de son dossier de candidature «Le caftan marocain : art, traditions et savoir-faire », rappelant que ce dossier a été évalué positivement par l'Organe d'évaluation de la Convention.

« Le caftan marocain à l'instar d'autres éléments du patrimoine culturel immatériel séculaire du Royaume fait l'objet de tentatives d'usurpation», a déploré M. Addahre, notant que «la diplomatie marocaine s'est fortement mobilisée pour contrer ces manoeuvres hostiles et obtenir l'inscription de cet élément fondamental de notre culture ».

L'ambassadeur du Maroc auprès de l'organisation onusienne n'a pas manqué de relever que d'autres éléments du patrimoine culturel immatériel du Royaume feront l'objet de candidature à l'UNESCO comme le savoir-faire ancestral lié au zellige qui représente le trait distinctif par excellence de l'architecture marocaine.

«La prochaine inscription de cet élément, déjà inscrit à l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), sur la liste représentative de l'UNESCO va lui conférer un rayonnement particulier, étant soutenu à l'avenir par une double reconnaissance onusienne », a ajouté M. Addahre.

Ainsi, à travers une politique volontariste et une diplomatie culturelle active, portée par le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc consolide sa position d'acteur de référence mondiale dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

«Les inscriptions marocaines qui se succèdent à l'UNESCO témoignent non seulement de la richesse et de la diversité de son héritage vivant, mais aussi de l'engagement constant de notre pays en faveur de la transmission des arts, traditions et savoir-faire ancestraux aux générations futures», a ajouté M. Addahre.

En poursuivant cette dynamique, notamment avec des candidatures à venir comme celle du zellige, programmée au titre du cycle 2027, le Royaume confirme sa détermination à faire rayonner sa forte identité culturelle sur la scène internationale, tout en contribuant activement à la protection du patrimoine commun de l'humanité.