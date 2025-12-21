Maroc: Présentation du livre 'L'enseignement français en milieu amazigh - Azrou et Aïn Leuh (1915-1956)'

L'écrivain El Mustapha Ouaziz a présenté, mercredi à l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), son livre "L'enseignement français en milieu amazigh : Azrou et Aïn Leuh (1915-1956)", en présence d'un parterre de chercheurs, d'intellectuels et d'académiciens.

Organisée par le Centre des études historiques et environnementales, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités scientifiques supervisées par les centres de recherche relevant de l'IRCAM, pour faire connaître les publications de l'Institut et valoriser les oeuvres lauréates du Prix de la culture amazighe au titre de 2024.

Dans une déclaration au portail amazigh de la MAP, l'auteur a souligné que son ouvrage traite de l'enseignement français au Maroc sous le protectorat dans le milieu amazigh du Moyen Atlas, à travers les exemples du lycée d'Azrou et de l'école primaire agricole appliquée d'Aïn Leuh entre 1915 et 1956.

Le livre (407 pages), une thèse pour l'obtention du doctorat en histoire, se décline en deux parties. La première est consacrée à l'aspect théorique en abordant le contexte colonial dans lequel le lycée d'Azrou a vu le jour, alors que la seconde partie planche sur l'évolution de cette école dans un milieu amazigh à travers l'étude des cas dudit lycée et de l'école primaire appliquée d'Aïn Leuh, a précisé l'auteur.

Pour sa part, le directeur de recherche au Centre des études historiques et environnementales, Ali Bentaleb, a affirmé que l'auteur a abordé la région du Moyen Atlas sous un angle culturel et religieux, en accordant une attention particulière aux multiples rôles joués par certaines institutions dans l'évolution des événements et des faits historiques dans cette région.

La publication aborde un sujet qui n'avait pas été étudié de manière approfondie, a-t-il expliqué, notant que l'auteur dispose d'une bibliographie riche, en plus de ses nombreuses visites dans les établissements scolaires objets de son étude.

Le professeur d'Histoire contemporaine à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Fès, Hassan Ouri, a, quant à lui, mis en avant l'importance de cet ouvrage dans la mesure où il passe d'une analyse générale de la politique éducative coloniale à un niveau local et pratique.

Il a souligné que l'approche "intelligente" adoptée par l'auteur pour traiter cette thématique lui a permis d'utiliser un dispositif conceptuel en accord avec les enjeux de la recherche, estimant que loin de se limiter à une description des faits et des événements, il a cherché à expliquer l'échec de l'école française dans le milieu amazighophone.

Rencontre

La ville de Rissani abrite, en cette fin de semaine, les travaux de la 28ème session de l'Université Moulay Ali Chérif.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette session organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la Culture, est placée sous le thème "Le Sahara marocain : Cinquante ans de construction et de développement".

Les travaux de cette session seront enrichis par les contributions d'une constellation d'historiens et de spécialistes en sciences juridiques et relations internationales devant examiner le thème de la session déclinée en deux axes: les dimensions historiques de la réalisation de l'intégrité territoriale du Royaume et la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, entre réalisations Royales et dimensions stratégiques, indique un communiqué du ministère.

Au programme de cette édition figurent également des activités culturelles et des présentations de grande valeur académique et artistique, la projection d'un documentaire produit par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) intitulé "La Marche Verte : Unité d'une nation et renaissance d'une Patrie" et l'organisation d'une exposition intitulée "De la Marche Verte aux marches de développement" initiée conjointement par le ministère de tutelle et l'Institution des Archives Royales.

Les travaux de l'Université Moulay Ali Chérif, lancée en 1989 conformément aux Hautes Directives de feu SM Hassan II, s'inscrivent dans le cadre de la consolidation des efforts académiques et universitaires visant à mettre en valeur la richesse et la diversité de l'histoire du Maroc et à contribuer à la mise en valeur des rôles des Rois Alaouites dans l'établissement et le renforcement des piliers de l'Etat marocain moderne.

Depuis la création de cette université, vingt-sept sessions ont été organisées, réunissant des centaines de chercheurs et d'historiens. Le ministère de tutelle s'est attelé à documenter, publier et diffuser les travaux de l'Université dans des collections spéciales afin d'enrichir les archives historiques nationales.