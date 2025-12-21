Maroc: Le pianiste Mahmoud El Moussaoui anime une soirée musicale à Rabat

Le pianiste marocain de renommée internationale Mahmoud El Moussaoui donnera un récital exceptionnel de piano, samedi 27 décembre à l'Institut national supérieur de musique et des arts chorégraphiques (INSMAC) à Rabat.

Organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette soirée s'annonce comme une véritable célébration de la musique en tant que bien commun, un moment de partage, d'émotion et d'ouverture, offert au grand public au coeur de la capitale, indique un communiqué des organisateurs.

A travers un programme riche et éclectique, allant du XVIIe siècle à nos jours, le récital proposera un véritable voyage musical à travers les époques et les esthétiques. Les oeuvres de Domenico Scarlatti, Joseph Haydn, Claude Debussy et Robert Schumann côtoieront celles du compositeur marocain Nabil Benabdeljalil, mettant ainsi en lumière le patrimoine musical national.

Le pianiste animera la veille du concert un atelier de piano (master class) destiné aux étudiants pianistes de l'INSMAC. À l'issue de cette rencontre, certains étudiants seront sélectionnés pour se produire en première partie du récital, offrant ainsi au public l'occasion de découvrir la nouvelle génération de pianistes marocains.

Considéré comme l'une des figures montantes de la scène classique internationale, Mahmoud El Moussaoui a remporté de nombreux prix dans des concours internationaux prestigieux et se produit régulièrement en concert à travers le monde. Il a notamment joué au Maroc, en Grèce, en Tunisie, en France, en Allemagne, en Serbie et aux Emirats Arabes Unis.

Parallèlement à sa carrière musicale internationale, Mahmoud El Moussaoui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Institut agronomique et Vétérinaire Hassan II. Il est également titulaire d'un Master 2 en management et administration des entreprises de l'EM Strasbourg Business School.