Maroc: A Dakhla, les communautés africaines s'enthousiasment pour une édition exceptionnelle

A l'approche du coup d'envoi de la 35e Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, un vif engouement gagne les ressortissants subsahariens installés dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, qui s'enthousiasment pour une édition exceptionnelle et historique de cette grand-messe footballistique africaine.

Les membres de ces communautés, qui ont choisi de s'installer à Dakhla pour leurs études ou leur travail, estiment que l'organisation par le Maroc de cet événement majeur constitue un tournant décisif dans l'histoire du football africain. Un rendez-vous qui marquera indubitablement la mémoire sportive du continent, au regard de la mobilisation générale, des infrastructures sportives modernes et d'une organisation bien ficelée.

Ils ont exprimé une fierté collective à l'idée de célébrer une grande fête du football continental dans un pays qui accueille toute l'Afrique, soulignant que le Royaume a démontré, à travers l'expérience de la Coupe du monde 2022, le parcours historique des "Lions de l'Atlas", le sacre mondial des "Lionceaux de l'Atlas" et les grands projets sportifs engagés, qu'il est une puissance footballistique et organisationnelle prometteuse à l'échelle continentale et internationale.

Approchés par la MAP, plusieurs ressortissants africains n'ont pas caché leur admiration pour les nouvelles infrastructures sportives et les stades réhabilités, pour l'hospitalité légendaire du peuple marocain, ainsi que pour les préparatifs anticipés engagés par le Royaume afin d'assurer la réussite de cette édition.

Ainsi, Sène Yacke, membre du Bureau de l'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc (ARSERM), a qualifié l'organisation de cette CAN par le Royaume de "moment de fierté pour toute l'Afrique", faisant observer que "cette édition sera historique à tous les niveaux".

Il a également indiqué qu'il se rendra, avec d'autres supporters, à Tanger pour soutenir les "Lions de la Teranga", exprimant le souhait que la finale oppose le Maroc au Sénégal et que le meilleur gagne.

De son côté, Safiatou Diallo, étudiante à l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, a souligné que cette édition sera l'occasion de mettre en valeur la solidité des relations entre les peuples marocain et sénégalais, estimant que les infrastructures des villes hôtes des matchs de la CAN sont à la hauteur de l'événement.

La compétition s'annonce particulièrement ardue lors de cette grand-messe footballistique, d'autant plus que le Maroc, pays hôte, est une grande équipe ayant atteint les demi-finales de la Coupe du monde, a-t-elle dit.

Pour sa part, Glody Makunda, représentant des étudiants de la République démocratique du Congo à Dakhla, considère que l'organisation de cette CAN par le Maroc reflète son statut de l'un des principaux pôles du football en Afrique et dans le monde.

Cette édition est historique, puisqu'elle se déroule dans un pays classé quatrième lors de la Coupe du monde, sans oublier les infrastructures de très haute qualité, laissant présager une atmosphère idéale pour suivre des matchs de haut niveau, s'est-il félicité.

Il a exprimé sa confiance dans la capacité de la sélection de son pays à aller loin dans la compétition, précisant que l'équipe des "Léopards" est en bonne forme.

Quant à Toé Drissa, étudiant ivoirien à l'Ecole supérieure de technologie de Dakhla, il voit dans cette édition une opportunité exceptionnelle alliant plaisir sportif et ambiance marocaine authentique, soulignant que "le Maroc est un très beau pays et les Marocains sont un peuple accueillant".

Il a aussi insisté sur le fait que le stade de Rabat est "exceptionnel à tous les niveaux" et que cette édition sera particulièrement marquante, exprimant l'espoir de remporter à nouveau le titre continental, à l'image de la précédente édition, "durant laquelle le Maroc a joué un rôle important dans notre retour en force".

Son compatriote Adjin Auguste a, quant à lui, mis en avant la qualité des stades marocains, notant qu'ils répondent à des standards mondiaux.

"J'ai visité le stade de Rabat et j'ai été très impressionné par sa qualité. La compétition sera rude entre les grandes sélections africaines", a-t-il fait remarquer.

De l'avis de nombreux observateurs, cette édition constituera une étape charnière dans l'histoire du football africain, au regard des infrastructures mises en place par le Maroc, d'une organisation professionnelle, d'une vision continentale globale et, surtout, d'un fort esprit de fraternité africaine dépassant le cadre de la simple compétition sportive.

Les témoignages des Sénégalais, Congolais et Ivoiriens résidant à Dakhla convergent ainsi vers une même reconnaissance appuyée du Maroc, qui a choisi de faire de la CAN 2025 un événement à la hauteur du continent et des aspirations de sa jeunesse.

Alors que l'enthousiasme ne cesse de croître et que les supporters se préparent à se déplacer entre stades et villes, l'Afrique se projette vers une édition historique à tous les égards, qui renforcera sans aucun doute la position du Maroc en tant que pilier central du développement du football africain.