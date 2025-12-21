Maroc: Brahim Díaz, figure de proue des Lions de l'Atlas dans la quête du sacre

Brahim Díaz s'apprête à disputer la première grande compétition internationale de sa carrière sous les couleurs du Maroc, avec le statut de leader d'une sélection déterminée à décrocher un deuxième sacre continental, écrit jeudi le quotidien sportif espagnol AS.

La blessure d'Achraf Hakimi confère au milieu offensif du Real Madrid des responsabilités accrues au sein du dispositif mis en place par le sélectionneur Walid Regragui. Désormais pièce maîtresse du jeu marocain, le joueur de 25 ans incarne les espoirs d'un peuple tout entier de voir les Lions de l'Atlas renouer avec le sommet du football africain, souligne la publication.

Les statistiques plaident en faveur de l'international marocain : quatorze victoires et un match nul en quinze rencontres, agrémentées de huit buts et de deux passes décisives. Un rendement remarquable qui fait de Brahim Díaz le principal moteur de l'animation offensive marocaine, poursuit le journal.

Le Maroc entamera son parcours continental dimanche au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat face aux Comores. Versés dans le groupe A, aux côtés du Mali et de la Zambie, les Lions de l'Atlas affichent clairement leur ambition d'atteindre la finale programmée le 18 janvier dans la capitale.

Pour Brahim Díaz, cette Coupe d'Afrique des nations revêt une double dimension : guider la sélection marocaine vers la consécration continentale tout en s'affirmant comme un leader sur la scène internationale. Un défi majeur que la star madrilène entend relever avec détermination, ajoute AS.

Mais cette absence en Liga représente toutefois un casse-tête pour le Real Madrid, privé d'un élément clé de son effectif, auteur d'un but et de deux passes décisives en seulement 484 minutes de jeu cette saison, conclut le quotidien espagnol.