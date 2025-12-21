Sénégal: Journée Internationale des Migrants la mobilité sous-régionale au coeur du débat sur le développement

La Journée Internationale des Migrants, célébrée jeudi dernier, a donné lieu au Sénégal à l'organisation d'un panel consacré au thème : « Mobilité sous-régionale et intra-africaine : quels enjeux et défis actuels pour le développement ? Quelles perspectives pour valoriser le développement endogène au Sénégal ?»

Un débat conduit par Ngoné Ndoye, ancien ministre des Sénégalais de l'Extérieur, s'est tenu sous l'initiative du réseau migration développement (Remidev).

La mobilité sous-régionale et intra-africaine constitue un levier essentiel de l'intégration économique, sociale et culturelle du continent africain. Selon Ngoné Ndoye, ancien ministre des Sénégalais de l'Extérieur, dans un contexte marqué par la mondialisation et l'émergence de cadres d'intégration économique comme la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) cette mobilité offre des opportunités significatives en matière de croissance, d'emploi et de partage de ressources. Toutefois, elle estime que cette mobilité se heurte à des obstacles institutionnels, économiques et sécuritaires qui en limitent le plein développement. « Pour le Sénégal, renforcer cette dynamique peut favoriser un développement endogène durable, fondé sur les atouts locaux » a-t-elle soutenu.

Revenant sur les défis actuels liés à la mobilité en Afrique, l'ancienne ministre a mis en avant les contraintes institutionnelles et réglementaires tels que le contrôle frontalier strict, les délais prolongés, le coût élevé du transit, le manque d'harmonisation des politiques de visa et de libre circulation. « On note une instabilité dans certaines régions à cause du terrorisme et des conflits locaux. Ce qui limite les mouvements. Des inégalités et fragmentations de marchés, domination des importations extracontinentales réduisent la compétitivité des produits africains, la faiblesse des petites et moyennes entreprises face aux grandes multinationales, et cela ne fait que réduire aussi la compétitivité de notre continent », a-t-elle souligné

Pour valoriser le développement endogène du Sénégal, Ngoné Ndoye a plaidé pour le renforcement des initiatives communautaires et l'un appui aux organisations locales, que sont les coopératives, les associations de commerçants. Elle a également préconisé la promotion des entreprises sénégalaises sur le marché sous régional, l'harmonisation des politiques migratoires, à travers l'encouragement de visas multinationaux ou de zones de libre circulation régionale, ainsi qu'un plaidoyer auprès de la Cedeao et de l'Union africaine en vue d'accélérer la mise en oeuvre de la carte d'identité et du passeport Cedeao. « Aujourd'hui nous tenons les deux rênes, un développement des infrastructures, tel que l'investissement dans les axes routiers et ferroviaires transfrontaliers, et la modernisation des ports, notamment celui de Dakar.

Une valorisation des compétences locales par des programmes de formation adaptés aux besoins des marchés régionaux, incubateurs et financements pour les start-up innovantes, agri-tech, fintech, logistique, en nommant une digitalisation totale et entière » a déclaré l'ancienne ministre de la république. Et d'ajouter : « la promotion du tourisme intra-africain, des créations de circuits touristiques régionaux intégrés au niveau du Sénégal, de la Gambie, de Guinée-Bissau, du Mali et d'autres pays peuvent contribuer à développer le secteur. Une coopération culturelle et échange artistique pour renforcer l'attractivité sans oublier la coopération, la diplomatie religieuse. La mobilité sous-régionale et intra-africaine représente un levier essentiel pour le développement durable du continent, malgré les défis d'ordre institutionnel, infrastructurel et sécuritaire ».

De son côté, Mamoudou Diop, Président de l'ONG sénégalaise d'appui au développement, union pour la solidarité et l'entraide, a rappelé que depuis 2003, l'Ong et la société civile célèbrent la Journée Internationale des Migrants. « Ce que nous constatons, c'est un sentiment de satisfaction. Si nous l'avions démarré en 2003, c'était juste avec la société civile. Aujourd'hui, nous voyons que les organisations internationales comme l'OIM, l'État, prêtent attention et contribuent à la célébration de cette journée ». a-t-il déclaré en guise de conclusion