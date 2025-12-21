Le Professeur Massamba Diouf, Secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement Supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-SUP), a bénéficié de la confiance de ses pairs et a été reconduit à la présidence du Bureau du Comité de la Convention d'Addis-Abeba. Cette distinction est intervenue à Marrakech, lors de la 6e Assemblée générale du Réseau africain francophone des agences nationales d'assurance qualité (RAFANAQ), qui regroupe une vingtaine de pays (membres titulaires et associés), tenue les 16 et 17 décembre 2025, et la 3e session statutaire du Comité de la Convention africaine de reconnaissance des qualifications (Convention d'Addis-Abeba), organisée par l'UNESCO les 17 et 18 décembre 2025, en présence des États parties et de partenaires internationaux tels que l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), OBREAL et DAAD, demeure une étape majeure dans l'histoire de l'enseignement supérieur africain.

Dans un communiqué daté d'hier, vendredi 19 décembre 2025, l'ANAQ-SUP renseigne aussi que le Sénégal présidera de nouveau le Bureau pour les deux prochaines années, aux côtés de la Mauritanie (1ᣴe vice-présidence), de l'Afrique du Sud (2e vice-présidence) et de la Zambie (rapporteur). Par ailleurs, en conservant la présidence du RAFANAQ, le Sénégal poursuivra sa mission de coordination et d'action en faveur du renforcement des systèmes d'assurance qualité sur le continent. «Cette double reconnaissance internationale consacre le rôle moteur du Sénégal dans la gouvernance et la transformation de l'enseignement supérieur africain, tout en affirmant son leadership dans la diplomatie scientifique et l'assurance qualité, leviers essentiels pour bâtir une Afrique ouverte à la mobilité des talents et à l'innovation académique», fait noter le communiqué.

Et la source d'estimer que le succès du Pr Diouf repose sur un leadership de service, axé sur la concertation, la responsabilité et la solidarité africaine. Rappelons que le Comité de la Convention d'Addis-Abeba, sous l'égide de l'UNESCO, facilite la reconnaissance des diplômes et la mobilité à l'échelle africaine.