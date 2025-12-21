Dans le cadre du programme de relance de ses activités liées à sa mise en oeuvre, le projet Agropôle Centre a tenu mardi dernier à Kaolack, une rencontre d'échanges et partages consacrée au nouveau plan stratégique qu'il entend adopter pour sa réalisation.

Réunissant les partenaires au développement, l'administration territoriale ainsi que divers acteurs communautaires, cette rencontre a permis de passer en revue l'ensemble de la grille de planification visant à reconvertir la zone centre en hup de transformation agro-industrielle, capable de transformer les produits du terroir afin de leur conférer une plus forte valeur ajoutée.

Cette dynamique s'inscrit dans le secteur de l'emploi, le projet prévoyant selon des estimations, une population-cible de 129.000 emplois pour sa mise en oeuvre, tout en initiant une amélioration de la souveraineté alimentaire fondée sur la montée en échelle de la production et la productivité attendues dans les filières telles que l'arachide, les céréales et le sel.

Le projet Agropôle centre dont les premières infrastructures devraient sortir de terre à partir de la mi-année 2026, se voit désormais assigner de nouvelles prérogatives et objectifs élargis, visant à améliorer les processus de transformation et de production dans la perspective de rééquilibrer la balance commerciale.

Il s'agit, autrement dit, de promouvoir une nouvelle logique de valorisation économique, selon laquelle les produits transformés localement seront exportés afin de contribuer à l'amortissement des exportations et à l'amélioration de la situation économique dans les régions de centre. Dans cette option de restructuration globale du développement local, le projet envisage de mettre fin à la commercialisation pour privilégier leur transformation en produits finis ou semi-transformés.

Pour atteindre cet objectif, ces produits intégreront des technologies de développement agro-industriel destinées à générer une valeur ajoutée au bénéfice des jeunes et des femmes.

Toutefois les mécanismes envisagés, selon le coordonnateur du projet Babou Dramé reposent sur une approche inclusive et participative, centrée sur l'implication des différents acteurs et parties. Dans cette dynamique, le projet travaille avec le secteur privé à travers une méthode d'accompagnement visant à promouvoir les acteurs privés, à renforcer leurs investissements et à améliorer leur environnement d'affaires.

Il s'agira de mettre en place un espace compétitif regroupant l'ensemble des services nécessaires au secteur. Les entreprises qui y seront installées interviendront dans la transformation agro-industrielle avec l'appui des services sociaux et de dispositifs de soutien indispensables à leur essor et à leur développement. Ces nouvelles mesures s'articulent autour de l'innovation technologique avec à l'appui l'institut de technologie alimentaire (ITA), le bureau de Mise à Niveau dont la mission est aussi de structurer et accompagner l'investissement des entreprises.

Ce soutien s'étendra également aux activités de conseil, à la mise en place d'un guichet unique ainsi qu'à diverses ressources et programmes d'appui que l'Agropôle entend mobiliser au profit des entreprises.

A ce jour, avec un montant d'investissement estimé à 108 milliards pour les quatre régions centre (Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel) dont une vingtaine de milliards destinés à la réalisation des infrastructures dans la région de Kaolack, le projet Agropôle Centre a achevé l'élaboration d'un nouveau plan stratégique de mise en oeuvre.

Celui-ci vise à garantir la disponibilité en qualité et quantité suffisantes, de matières premières nécessaires aux entreprises, traduisant une orientation axée sur l'amélioration de la production et la productivité.