Sénégal: Cinéma sino-africain - Regards croisés, futur partagé

Le Centre Culturel Blaise Senghor a abrité, ce jeudi 18 décembre, le lancement officiel d'un partenariat culturel prometteur entre le Cinéma Numérique Ambulant (CNA) et China Global Television Network (CGTN) Français. Cette soirée de projection, organisée autour du thème « Regards Croisés, Futur Partagé », a marqué le démarrage d'un projet triennal (2025-2027) ambitieux, illustrant le dynamisme de la coopération culturelle entre la Chine et l'Afrique.

La rencontre a rassemblé des acteurs majeurs du cinéma et des médias, dont Mme Mariama Sylla, journaliste à CGTN, et Mme Coumba Sarr, représentante du CNA. A tour, de rôle, elles ont présenté la vision, les orientations et les objectifs de cette collaboration inédite.

Mme Mariama Sylla a souligné les profondes convergences culturelles qui reliant les deux partenaires. « Nos deux sociétés se ressemblent en plusieurs points, surtout sur le plan culturel. Cette soirée nous a permis de mettre en lumière ces ressemblances », a-t-elle déclaré, rappelant que CGTN, implantée à Dakar depuis 2015, diffuse déjà ses contenus avec plusieurs pays africains notamment le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. Elle a aussi dévoilé l'une des actions engagée dans le cadre du partenariat : le doublage en wolof de documentaires produits par CGTN. « C'est pour vraiment nous approcher des populations sénégalaises et pouvoir discuter avec elles », a-t-elle expliqué, insistant sur la portée inclusive de l'initiative

Pour sa part, Mme Coumba Sarr a insisté sur les valeurs universelles qui fondent ce partenariat. « Tout ce qui met en valeur l'humanité nous intéresse. (...) Nos deux thématiques cette année connecter nos imaginaires pour une résonance africaine forte et construire l'avenir ensemble se rejoignent parfaitement. (...) Il n'y a qu'une seule race : la race humaine. Les sentiments et les émotions sont les plus belles choses que nous partageons », a-t-elle affirmé avec force.

Interrogée sur les retombées attendues, elle a souligné le rôle transformateur du cinéma. « On espère que la magie du cinéma va transformer nos vies, que ce soit en Chine ou en Afrique. (...) Ensemble, on est plus forts, et ensemble, notre culture aura une résonance plus forte ». Elle a particulièrement ciblé la jeunesse, espérant que cette initiative favorisera « la tolérance, l'ouverture », des valeurs essentielles pour former « des citoyens du monde fiers de leurs cultures africaines ».

Ce lancement s'inscrit dans le cadre du programme « Cinéma pour tous », soutenu par le Fonds de Promotion de l'Industrie Cinématographique (FOPICA). Il marque le début d'une dynamique appelée à se déployer jusqu'en 2027, à travers des activités conjointes, des diffusions et des échanges culturels renforcés. L'initiative ambitionne de tisser des liens durables entre les publics chinois et africains, en faisant du septième art un espace de rencontre entre les imaginaires et un vecteur de dialogue et de compréhension mutuelle.

La soirée de Dakar a ainsi posé la première pierre d'un édifice culturel à l'ambition clairement affirmée. Celle de faire rayonner les cinémas de Chine et d'Afrique, et célébrer, par l'image en mouvement, la richesse et l'unicité de la race humaine.