Sénégal: CAN 2025 - La FSF officialise enfin le forfait d'Assane Diao

Vous l'entendiez, il est enfin tombé. Comme nous l'avions si bien informé en début de semaine, la Fédération sénégalaise de football a officiellement annoncé, ce vendredi, le forfait d'Assane Diao pour la CAN 2025.

Un secret de polichinelle. Comme nous vous l'avions informé mardi dernier, Assane Diao ne disputera pas la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Après plusieurs jours d'attente, de la part des supporters, la Fédération sénégalaise de football a officiellement annoncé ce qui ne faisait aucun doute d'après nos informations : le forfait de l'attaquant de Como pour la compétition, malgré même sa présence à Tanger.

« La Fédération Sénégalaise de Football informe que, suite à une blessure contractée avec son club le lundi 15 décembre 2025, le joueur Assane Diao a rejoint l'équipe nationale à Dakar le 18 décembre 2025. Les examens médicaux effectués ce jour par le staff médical de la sélection nationale ont révélé une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, entraînant son forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 20225 », lit-on.