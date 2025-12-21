Congo-Kinshasa: Festivités de fin d'année - Alerte à l'exploitation économique des enfants à Beni

20 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'exploitation économique des enfants persiste à Beni (Nord-Kivu) et s'aggrave en cette période de fêtes de fin d'année, a alerté vendredi 19 décembre le parlement d'enfants.

Des mineurs sont contraints de vendre ou transporter des marchandises dans les rues de Beni, une pratique qui viole leurs droits fondamentaux, a souligné Joel Kamala Kavyua, du parlement d'enfants :

« Quand on parle d'exploitation économique et abus sexuels, on constate malheureusement dans nos communautés que certains parents ces derniers temps sont prêts à utiliser leurs enfants pour obtenir un avantage économique : se faire payer, recevoir de la nourriture ou de l'argent. Pourtant ce sont bien les parents qui doivent sensibiliser leurs enfants et leurs montrer les dangers de l'exploitation et abus sexuels ».

Il appelle les adultes à agir pour protéger l'avenir des enfants. Selon lui, la prévention et la lutte contre ces abus ne doivent pas incomber uniquement aux Nations unies ou aux organisations non gouvernementales. Les parents doivent jouer un rôle central dans l'éducation et la sensibilisation dès la maison.

« Il faut alerter les enfants et les jeunes sur les dangers de l'exploitation et des abus sexuels et sur leurs impacts destructeurs pour nos sociétés. Ces sensibilisations doivent s'accompagner d'une incitation à dénoncer et signaler ces pratiques afin de protéger nos communautés et prévenir notre avenir », a poursuivi Joel Kamala Kavyua.

