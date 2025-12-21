Congo-Kinshasa: Linafoot 25-26 - Tshinkunku tient Mazembe en échec, Don Bosco et Sanga Balende gagnent

US Tshinkunku a accroché le TP Mazembe (1-1), jeudi 18 décembre 2025, au Stade des Jeunes de Katoka, en marge de la 11ème journée du championnat national de football congolais (LINAFOOT). La journée a été aussi marquée par la victoire de CS Don Bosco sur JSG Bazano et celle de Sanga Balende sur l'AS Malole.

Un match nul au goût de victoire pour les Corbeaux de Kananga devant leur public, face aux Corbeaux de Lubumbashi.

À la 26ème minute, Patrick Mwaungulu, de la tête sur un centre de Christian Lansheji, a ouvert le score pour le TP Mazembe. Et, de la tête à la 45ème minute, Makiese a égalisé pour l'US Tshinkunku.

Le score était de 1-1 à la pause, et il le resta jusqu'au coup de sifflet final.

CS Don Bosco bat JSG Bazano

Le TP Mazembe aurait pu prendre une avance de deux buts à la 29ème minute. Cependant, le but inscrit par Lise Nyembo a été annulé pour une position litigieuse, qui fait polémique.

À Lubumbashi, Samuel Mpono a inscrit le but de la victoire lors du succès du CS Don Bosco face à la JSG Bazano (1-0), au Stade TP Mazembe.

Cette victoire s'avere importante pour le classement des Salésiens et symbolique pour la mémoire de Chicco Ushindi, disparu quelques jours plus tôt.

Victoire de Sanga Balende sur l'AS Malole

Et dans l'autre stade de la ville, Frédéric Kibassa Maliba, Sa Majesté Sanga Balende est venue à bout de l'AS Malole (1-0), grâce à la réalisation de Samuel Loso à la 30e minute.

Cette victoire permet aux Sang et Or de progresser un peu plus au classement.

Au stade Dominique Diur, le CS Manika et le FC Tshikas se sont neutralisés sur le score de zéro but partout.

Le classement se présente comme suit:

1. TP Mazembe : 27 pts, 12 MJ (+20)

2. AS Simba : 26 pts, 12 MJ (+8)

3. FC Saint-Eloi Lupopo : 21 pts, 10 MJ (+11)

4. CS Don Bosco : 21 pts, 11 MJ (+6)

5. AS Malole : 18 pts, 11 MJ (+6)

6. FC Lubumbashi Sport : 18 pts, 13 MJ (+1)

7. US Tshinkunku : 16 pts, 12 MJ (-4)

8. AS Saint Luc : 14 pts, 8 MJ (+2)

9. SM Sanga Balende : 14 pts, 12 MJ (-3)

10. AS New Soger : 13 pts, 11 MJ (-2)

11. FC Blessing : 12 pts, 11 MJ (0)

12. FC Tanganyika : 11 pts, 11 MJ (-5)

13. CS Manika : 10 pts, 9 MJ (+1)

14. JSG Bazano : 10 pts, 10 MJ (-4)

15. FC Tshikas : 10 pts, 12 MJ (-7)

16. US Panda B52 : 6 pts, 12 MJ (-19)