Congo-Kinshasa: Au moins 6800 hectares de culture pérennes transplantés au Kwilu et à la Tshopo en 3 ans

Grâce au Programme d'appui à la mise à valeur durable des zones de savanes et forêts dégradées (PSFD), au moins 6800 hectares de culture pérennes ont été transplantés sur les 7477 attendus entre juin 2022 et décembre 2025.

Le coordonnateur national de ce projet, Willy Makiadi, a livré ces chiffres lors de la 5e Réunion du Comité de pilotage (COPIL), tenu ce vendredi 19 décembre, à Kinshasa.

Ce projet, mené dans les provinces de la Tshopo et du Kwilu, vise à soutenir les activités paysannes, combattre la déforestation voire la pauvreté.

Son coordonnateur se réjouit d'avoir réalisé plus de 90% de ses assignations avec la transplantation de d'au moins 6800 cultures pérennes en trois ans et demi.

Il assure que le PSDF va désormais transplanter plus de 12 hectares de culture d'ici fin 2027 avec l'appui financier additionnel de l'Initiative pour la Forêt de l'Afrique centrale (CAFI).

Le Directeur de l'Agence française pour le développement (AFD) explique que la mission finale est de détourner les agriculteurs de la dégradation de la forte et de les concentrer sur des productions agricoles pérennes.

De son côté, le ministre d'Etat en charge de l'Agriculture reconnait que ce projet fait partie de la stratégie du programme du Gouvernement visant "la revanche du sol sur le sous-sol".

Le PSDF est le premier programme qui utilise le paiement des services environnementaux en RDC.