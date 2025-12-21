Afrique de l'Est: L'Éthiopie demeure un acteur central dans la région

Addis-Abeba — L'Éthiopie consolide sa stature de puissance déterminante dans la Corne de l'Afrique, s'appuyant sur son poids économique et sa situation géostratégique pour influencer la trajectoire du développement et de la stabilité régionaux, a affirmé Nebiyu Sihul, directeur général de la Direction des relations internationales du Parti de la prospérité.

Dans un entretien exclusif accordé à Pulse of Africa (POA), Sihul a indiqué que la Corne de l'Afrique reste l'une des régions les plus stratégiques au monde, attirant un intérêt croissant de la part des puissances régionales et internationales.

Selon lui, le dynamisme multidimensionnel de la région -- porté par l'économie, le commerce, la politique et les relations internationales -- en fait un carrefour stratégique majeur pour les acteurs mondiaux et régionaux.

Il a ainsi averti que les pays qui n'y participent pas activement risquent de se priver d'importantes opportunités économiques et géopolitiques, mettant en lumière l'émergence de l'Éthiopie comme un État pivot au sein de la région.

« Dans un contexte régional aussi dynamique, l'absence d'un engagement actif peut coûter cher sur les plans économique et stratégique », a-t-il souligné, appelant à une implication soutenue dans les affaires de la Corne de l'Afrique.

Nebiyu a par ailleurs relevé que l'Éthiopie attire de plus en plus de partenaires désireux de contribuer au développement régional, renforçant ainsi son rôle de plateforme centrale en Afrique de l'Est.

« Grâce à ses propres initiatives et à sa capacité d'attraction, l'Éthiopie s'est imposée comme un pôle régional, d'autant plus qu'elle dispose de la plus grande économie de la zone.

Les réformes politiques engagées ces dernières années commencent aujourd'hui à produire des résultats tangibles, au bénéfice non seulement du pays, mais de l'ensemble de la région », a-t-il expliqué.

Il a également rappelé l'engagement historique de l'Éthiopie en faveur de la paix et de la sécurité régionales, soulignant sa contribution constante aux efforts de stabilisation dans la Corne de l'Afrique.

Le pays bénéficie en outre d'une reconnaissance notable dans le domaine du maintien de la paix, notamment en Somalie, où il continue de jouer un rôle déterminant dans la promotion de la stabilité.

Une Corne de l'Afrique pacifiée permettrait, selon lui, aux États de concentrer leurs efforts sur le développement, la réduction de la pauvreté et une contribution plus positive à l'échelle mondiale.

Guidée par la philosophie du Medemer, fondée sur l'unité et la prospérité partagée, l'Éthiopie s'affirme ainsi comme un acteur régional influent et dynamique, a conclu Nebiyu Sihul, soulignant que cette vision, profondément enracinée dans l'histoire et les aspirations nationales, renforce aujourd'hui le leadership du pays dans la construction de l'avenir de la Corne de l'Afrique.