Addis-Abeba — Des forums publics nationaux organisés à Addis-Abeba ainsi que dans plusieurs villes régionales ont mis en évidence des avancées concrètes en matière de développement et permis de recueillir des contributions clés destinées à orienter les priorités futures de l'Éthiopie, ont indiqué des responsables gouvernementaux et des représentants du Parti de la prospérité.

L'Éthiopie a récemment tenu une série de forums publics nationaux visant à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de son programme de développement et à intégrer les points de vue des citoyens dans la définition des orientations à venir.

Organisés notamment à Bahir Dar, Mizan Aman et Hosanna, ces forums ont servi de cadre privilégié de dialogue direct entre les autorités et des citoyens issus de divers horizons, parmi lesquels des jeunes, des femmes, des aînés, des leaders religieux, des universitaires et des fonctionnaires.

S'exprimant lors d'un forum tenu à Bahir Dar, la ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a souligné que les échanges avaient confirmé l'efficacité des efforts de développement en cours et renforcé la confiance mutuelle entre la population et le gouvernement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ce forum a mis en lumière des réalisations tangibles sur le terrain tout en offrant un espace de discussion ouvert sur les défis du développement », a-t-elle déclaré, ajoutant que la forte participation citoyenne constituait un indicateur encourageant de la pratique démocratique dans le pays.

« Le fait que les citoyens aient pu s'exprimer librement témoigne du renforcement de la démocratie en Éthiopie », a-t-elle ajouté.

Selon la ministre, le gouvernement et le Parti de la prospérité accordent une attention particulière aux préoccupations du public et veillent à traduire leurs engagements en résultats concrets.

Elle a affirmé que les projets de développement en cours répondent aux attentes de la population et progressent conformément aux objectifs fixés, soulignant que le lien étroit observé entre les autorités et les citoyens lors des forums continuera de se consolider.

Fitsum a également indiqué que les initiatives de développement mises en oeuvre à Bahir Dar produisent des résultats mesurables et pourraient servir de référence au-delà des frontières nationales.

« Les résultats observés ici démontrent que notre modèle de développement bénéficie directement à la population et peut inspirer d'autres pays africains », a-t-elle déclaré, notant que les avancées vers la souveraineté économique renforcent les perspectives de croissance durable de l'Éthiopie.

Dans le même esprit, Bikila Hurissa, chef du département des relations publiques et internationales du Parti de la prospérité, a indiqué que le forum public organisé à Mizan Aman avait également généré une diversité d'idées appelées à nourrir les futurs travaux nationaux.

Il a précisé que les échanges, auxquels ont participé des jeunes, des femmes, des aînés, des chefs religieux, des universitaires et des responsables publics, avaient témoigné d'un fort engagement citoyen.

« Les participants ont reconnu les progrès accomplis tout en proposant des pistes d'amélioration », a-t-il déclaré.

Selon lui, des questions nationales majeures, telles que l'accès aux ports et des projets structurants comme le Grand barrage de la Renaissance, ont été débattues de manière ouverte, reflétant une prise de conscience accrue et un sentiment d'appropriation croissant au sein de la population.

« Les idées exprimées ont suscité un nouvel élan et une motivation renouvelée. Elles constitueront des contributions précieuses pour les projets nationaux à venir », a-t-il ajouté.

De son côté, la ministre des Affaires urbaines et des Infrastructures, Chaltu Sani, a déclaré que les discussions publiques confirmaient que le renouveau de l'Éthiopie est solidement ancré dans la participation populaire.

S'exprimant lors d'un forum à Hosanna, dans la région d'Éthiopie centrale, elle a indiqué que le dialogue direct avec les citoyens avait renforcé les capacités institutionnelles du gouvernement.

« C'est à travers les débats publics que nous démontrons que le renouveau de l'Éthiopie repose sur le peuple », a-t-elle affirmé.

La ministre a souligné que le dialogue ouvert avec les citoyens est désormais une pratique régulière, leur permettant d'exprimer librement leurs idées, questions et préoccupations.

Le forum de Hosanna s'est distingué par une participation active et des échanges constructifs, qu'elle a décrits comme une source d'énergie renouvelée pour les institutions publiques.

Elle a également noté que les projets de développement urbain et d'infrastructures, notamment les aménagements de corridors, ont été largement salués par la population, tandis que des préoccupations telles que le chômage ont été clairement exprimées.

« La demande de solutions au chômage est forte, et nous nous sommes engagés à répondre aux questions de développement soulevées lors de ces échanges », a-t-elle précisé.

Selon les responsables, l'ensemble de ces forums a confirmé les progrès réalisés en matière de développement, renforcé la confiance du public envers les institutions et consolidé une culture de dialogue, de responsabilité partagée et de gouvernance centrée sur le peuple dans la mise en oeuvre du programme national de développement de l'Éthiopie.