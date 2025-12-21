Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed souligne l'importance de l'énergie et de la connectivité dans la mise en oeuvre d'Éthiopie numérique 2030

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'électrification généralisée et la connectivité internet à l'échelle nationale constituent les fondements indispensables à la concrétisation de la stratégie Éthiopie numérique 2030, appelant à intensifier les efforts afin d'assurer une inclusion numérique équitable pour l'ensemble des citoyens.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a souligné qu'un approvisionnement électrique fiable est une condition préalable au développement technologique et à la transformation numérique du pays.

« Les technologies numériques reposent sur l'électricité », a-t-il expliqué, précisant que les équipements technologiques ne peuvent fonctionner sans énergie, d'où la nécessité d'élargir l'accès à l'électricité par tous les moyens disponibles.

Selon le Premier ministre, en l'absence d'une énergie universelle et stable, les ambitions numériques de l'Éthiopie resteront hors de portée, indépendamment des engagements politiques ou des avancées en matière d'innovation.

Il a également mis en avant la connectivité internet comme second pilier essentiel, saluant les progrès enregistrés dans les zones urbaines tout en insistant sur l'urgence d'une couverture étendue à l'ensemble du territoire national.

« De nombreuses villes disposent déjà d'un accès à internet, mais dans un horizon de cinq ans, cette connectivité devra atteindre toutes les régions du pays », a-t-il indiqué.

Abiy Ahmed a enfin appelé à une mobilisation collective, soulignant que l'inclusion numérique est à la fois possible et incontournable.

« En agissant avec la conviction que cet objectif est réalisable, nous devons garantir l'égalité des chances numériques à tous les citoyens », a-t-il déclaré.

Ces déclarations réaffirment la détermination du gouvernement à combler la fracture numérique, alors que l'Éthiopie poursuit sa trajectoire vers une transformation numérique complète d'ici 2030.