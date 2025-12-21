Sénégal: Saint-Louis - Deux coopératives événementielles installées pour renforcer l'économie sociale et solidaire

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Badara Dione, a présidé la cérémonie officielle d'installation de deux coopératives productives sociales (Cps) à vocation événementielle à Saint-Louis. Cette initiative, alignée sur la Vision Sénégal 2050, vise à promouvoir l'emploi des jeunes à travers l'organisation collective et la gouvernance coopérative.

L'État du Sénégal poursuit la mise en oeuvre de sa politique nationale de l'économie sociale et solidaire. À Saint-Louis, le ministre Alioune Badara Dione a procédé à l'installation officielle de deux premières coopératives productives sociale (Cps) à vocation événementielle, accompagnée d'une remise de matériel pour soutenir leur démarrage opérationnel.

Selon le ministre, cette démarche traduit un engagement fort de l'État en faveur de la jeunesse et de l'emploi décent. « La mise en place de coopératives événementielles est un choix politique de l'État du Sénégal. Elle vise à offrir aux jeunes une alternative crédible à la précarité et à l'informel, à travers un cadre collectif d'organisation et de gouvernance démocratique », a-t-il déclaré. Alignée sur la Vision Sénégal 2050, cette initiative place la solidarité et la mutualisation des ressources au coeur du modèle de développement.

Le ministre a insisté sur l'importance de l'intelligence collective face aux défis économiques et sociaux. « Nous faisons le pari que la responsabilité partagée, la transparence et la collégialité organisée peuvent devenir de véritables moteurs de création de richesse et de cohésion sociale », a-t-il souligné. Ville de culture, d'histoire et de créativité, Saint-Louis offre un cadre favorable au développement du secteur de l'événementiel. Ce dernier représente un potentiel important de création d'emplois et de valorisation du savoir-faire local.

« Le secteur de l'événementiel présente une réelle opportunité de structuration des pratiques locales et de fourniture de services de qualité adaptés aux réalités économiques des populations », a expliqué Alioune Badara Dione. Les bénéficiaires, formés aux principes de la gouvernance coopérative, ont été appelés à gérer avec rigueur les équipements remis par l'État.

« Les équipements constituent un capital collectif. Leur gestion transparente et équitable est déterminante pour la crédibilité et la pérennité des coopératives », a insisté le ministre. Tout en réaffirmant l'accompagnement de l'État, le ministre a rappelé que le succès de ces coopératives dépend avant tout de l'engagement des coopérateurs eux-mêmes.

« La réussite de cette initiative dépendra de votre capacité à travailler ensemble, à préserver l'unité du groupe et à privilégier l'intérêt collectif », a-t-il conclu. À travers cette action, le gouvernement réaffirme sa confiance en la jeunesse et en la coopération comme levier essentiel de transformation économique et sociale durable.