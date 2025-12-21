Afrique: CAN 2025 - Maroc-Comores, le favori face à la pression de l'histoire

Après des années, des mois, des semaines, des jours d'attente, il ne reste plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la CAN 2025. Ce dimanche 21 décembre 2025, à Rabat, le coup d'envoi va être donné à 19h GMT avec le match d'ouverture Maroc-Comores dans la poule A. Notons que l'autre match de ce groupe A aura lieu ce lundi 22 décembre 2025 entre la Zambie et le Mali. Au-delà d'un simple rendez-vous sportif, cette 35e édition est scrutée de près avec des efforts infrastructurels jamais consentis dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le jour J est enfin arrivé. 24 équipes s'élancent vers l'histoire, avec comme ambition de succéder à la Côte d'Ivoire, championne en titre il y a presque deux ans. Et pour lancer les hostilités, le Maroc affronte les Comores au stade Moulay Abdellah de Rabat. Une rencontre qui paraît déséquilibrée sur le papier, mais qui pourrait bien offrir du spectacle et donner le ton pour la suite du tournoi.

Sur le plan des infrastructures, le Royaume chérifien a mis les petits plats dans les grands : 9 villes sont mobilisées, chacune des 24 équipes a son propre camp de base, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la Coupe d'Afrique.

Pression double sur le Maroc

Depuis la Coupe du monde 2022 et son parcours historique ponctué par une demi-finale, le Maroc fait quasiment office d'épouvantail dans le football africain, et même mondial. Pour preuve, après la déception post-Mondial avec une élimination dès les 1/8es de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les Lions de l'Atlas se sont remis en ordre de bataille, et de manière assez spectaculaire.

Depuis mars 2024, les hommes de Walid Regragui sont sur une impressionnante série de 18 victoires d'affilée. C'est tout simplement le record de succès consécutifs pour une équipe nationale. Avant, il appartenait à l'Espagne (15 victoires de suite entre juin 2008 et juin 2009). Inutile de dire donc que Nayef Aguerd et ses coéquipiers arrivent à la CAN 2025 avec un costume XXL de favori.

En plus de cette étiquette de favori sur le papier, le Maroc doit aussi jouer avec une autre pression : celle du pays organisateur. Les chiffres sont édifiants : au XXIe siècle, seuls la Tunisie (2004), l'Égypte (2006) et la Côte d'Ivoire (2023) ont remporté la CAN en tant que pays organisateurs. La mission s'annonce donc doublement compliquée à assumer pour les Lions de l'Atlas, qui courent derrière un sacre depuis 1976. En outre, la CAN ne réussit pas aux Marocains, qui n'ont plus dépassé les ¼ de finale depuis 2004 (finale).

Les Comores en quête d'exploit

En face du Maroc, les Comores ne viennent pas en victime expiatoire, loin de là. Les Coelacanthes vont certes disputer leur 2e CAN seulement, mais essaieront de faire aussi bien que lors de leur 1re participation, lors de l'édition 2021, où ils avaient atteint les 1/8es de finale. Pour ce faire, les joueurs de Stefano Cusin arrivent avec le plein de confiance après une campagne de qualification réussie, la meilleure de leur histoire : 3 victoires, 3 matchs nuls, aucune défaite.

Les Comoriens sont donc armés pour perturber le Maroc, et leur objectif pour cette CAN 2025 est somme toute assez clair : exister, créer la surprise et montrer que leur présence n'est plus un simple accident de parcours. Face au pays hôte, les Comores joueront crânement leur chance, avec l'envie de marquer les esprits dès le coup d'envoi de la compétition.