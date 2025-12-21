Togo: La ville aux sept collines en fête pour la 10e foire commerciale

Atakpamé, chef-lieu de la région des Plateaux, organise jusqu'au 31 décembre la Foire commerciale des 7 collines

Depuis 10 ans, cet évènement commercial met en lumière le dynamisme économique local et offre une plateforme d'échanges aux opérateurs économiques de la région et d'ailleurs.

Produits agricoles, objets d'art, créations artisanales, innovations locales... Les stands rivalisent d'ingéniosité et attirent chaque jour une foule curieuse, venue découvrir, acheter et échanger. La foire est à la fois un espace commercial, un lieu de découvertes et un moment de convivialité.

L'événement se veut aussi festif et culturel. Il permet aux populations de redécouvrir Atakpamé sous un autre angle, celui d'une ville fière de son identité et de son patrimoine naturel unique, façonné par ses sept collines emblématiques.