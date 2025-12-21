Congo-Kinshasa: Occupation d'Uvira par le M23 - Environ 100 militaires poursuivis à Kalemie pour abandon de poste

Une centaine des militaires et policiers ayant fui Uvira, lors de la prise de cette ville du Sud-Kivu par les forces rebelles de l'AFC/M23, sont en train d'être jugés à Kalemie. Les audiences foraines organisées par le tribunal militaire de garnison de Kalemie se tiennent au Camp Marin à Kalemie depuis vendredi 19 décembre.

Les prévenus sont poursuivis pour abandon de poste après la chute de la ville d'Uvira.

L'audience de ce vendredi a été consacrée à l'identification des prévenus. Sur les 124 prévenus (68 militaires et 56 policiers), 66 d'entre eux ont été identifiés. Et cette procédure va se poursuivre à l'audience de ce samedi, précise le président du tribunal militaire de garnison de Kalemie, le lieutenant-colonel Désiré Dionda Mukolee.

Celui-ci indique que ce procès vise à sanctionner les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont failli à leurs devoirs et ont violé les consignes en fuyant les forces rebelles de l'AFC/M23.

Selon lui, l'objectif est de rétablir l'ordre et la discipline au sein des forces armées et de la police. Le Lieutenant-colonel Désiré Dionda Mukole précise qu'il est question de ramener sur le rail les militaires qui se méconduisent.

Les militaires et les policiers qui sont affectés dans le Sud-Kivu doivent faire mouvement sur ordre de leur hiérarchie, fait remarquer le président du tribunal militaire de garnison de Kalemie. Le ministère public poursuit ces éléments pour n'avoir pas respecter le règlement et la discipline militaire et policière.