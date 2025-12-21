Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Difficulté d'accéder à la farine de maïs de Kanyama Kasese

Il devient actuellement difficile de se procurer un sac de 50 kilos de maïs de Kanyema Kasese à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), à la suite de l'engouement aux points de vente des revendeuses de maïs. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbwebwa Kapo, a été sur place jeudi 18 décembre. Il a instruit chaque client de se procurer seulement d'un sac, pour permettre à tous les acheteurs d'accéder à cet aliment de base.

Au point de vente de maïs de Kanyama Kasese situé sur la route du parquet, plusieurs femmes attendent devant la parcelle pour obtenir le jeton pouvant leur permettre d'acheter le sac de maïs.

Certaines femmes sont arrivées à cet endroit vers 5h00 du matin. Pourtant, le dépôt s'ouvre autour de 9 heures.

Les bousculades commencent dès que les agents du Service national arrivent pour ouvrir les dépôts.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une femme trouvée sur place dit n'avoir acheté que deux sacs sur les quatre proposées :

« Nous sommes venues acheter le maïs de Kanyema Kasese. Il y a plein de monde ici. Ça fait trois jours que nous venons sans acheter même un sac de maïs ».

Au cours de la visite surprise effectuée jeudi dernier au dépôt de maïs de MTshia Bakua Dianga, le gouverneur de province a déploré le système mis en place pour vendre cette denrée alimentaire. Jean-Paul Mbwebwa a donné des instructions claires :

« Nous sommes venus nous-mêmes nous rendre compte de cette réalité. Ils le vendent toujours à 50 000 (francs congolais, 22 USD). On a mis de l'ordre et chacun a acheté aujourd'hui son sac au prix fixé. Un sac par personne ».

Après la visite du gouverneur aux point de vente, plusieurs autres sacs de maïs de Kanyema Kasese ont été trouvés et récupérés dans les dépôts du grand marché Bakua Dianga.