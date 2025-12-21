Congo-Kinshasa: Le FMI accorde 445 millions USD à la RDC

Le Conseil d'administration du FMI a conclu, vendredi 19 décembre 2025, la deuxième revue de l'accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et la première revue de l'accord au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) pour la République démocratique du Congo.

Cette décision permet un décaissement immédiat total de 445 millions de dollars américains, dont plus de 312 millions USD en appui budgétaire.

« Cette décision du FMI atteste de la stabilité du cadre macroéconomique, grâce à une meilleure coordination des politiques conjoncturelles, et souligne les progrès réalisés par le gouvernement dans la conduite des réformes des finances publiques », commente le ministère congolais des Finances sur X.

Grâce à cet appui budgétaire, qui devra atteindre un montant total de 1,8 milliard USD, le barrage hydroélectrique de Katende, la Route nationale numéro 7 et le projet COMPACT connaîtront une nette accélération, selon la même source.

« Le gouvernement réaffirme son engagement à poursuivre la mise en oeuvre rigoureuse des réformes économiques et financières, dans le respect des équilibres macroéconomiques, en vue de consolider la stabilité économique, renforcer la crédibilité financière de l'État et améliorer durablement les conditions de vie des populations », renchérit le ministère du Budget.

Ce nouveau décaissement porte le montant total déjà décaissé à environ 785 millions de dollars.

Selon l'institution financière internationale, presque tous les engagements ont été respectés par la RDC. Le FMI encourage néanmoins Kinshasa à poursuivre les réformes, à maintenir une discipline budgétaire stricte et à protéger les dépenses sociales.