Congo-Kinshasa: A Moanda, l'administrateur du territoire accusé de mauvaise gestion

La Synergie des associations et acteurs de la société civile de Moanda, au Kongo Central, accuse l'administrateur du territoire de mauvaise gestion.

L'un des membres de cette structure, Jean-Louis Musuba, reproche à cette autorité politico-administrative la violation des textes réglementaires, l'abus de pouvoir, le « gangstérisme administratif » ainsi que la privatisation présumée des biens de l'État.

Selon lui, cette gouvernance compromet la paix sociale et freine le développement local du territoire de Moanda.

Des acteurs de la société civile affirment avoir multiplié les démarches auprès des autorités compétentes, appuyées par des rapports documentés, sans obtenir gain de cause.

Face à cette situation, ils disent n'avoir d'autre alternative que de recourir à des moyens légaux de pression citoyenne, en s'appuyant sur l'article 26 de la Constitution, qui garantit la liberté de manifestation pacifique.

La société civile prévoit plusieurs actions pour dénoncer la mauvaise gestion à Moanda, notamment une journée « ville morte » programmée pour ce lundi 22 décembre 2025, suivie de sit-in à partir du 23 décembre devant les installations du territoire.

Contactée, l'administratrice du territoire de Moanda, Aminata Panda, estime que ses détracteurs ne sont pas bien informés sur sa gestion.