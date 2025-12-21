Congo-Kinshasa: Norbert Basengezi affirme soutenir les accords de Washington et de Doha

Le président du parti politique Alliance des Nationalistes pour un Congo Émergent (ANCE), Norbert Basengezi, affirme soutenir les accords de paix de Washington et de Doha.

Invité de Radio Okapi, ce sénateur a dévoilé son point de vue lors d'une cérémonie d'échange de voeux de Nouvel An avec les cadres, militants et sympathisants de son parti.

A cette occasion, Norbert Basengezi a déclaré soutenir à 100 % les accords de Washington et de Doha, qu'il considère comme les seules voies susceptibles de sortir la sous-région des Grands Lacs de la crise sécuritaire.

Il a, en outre, rappelé que les accords actuellement signés entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne sont pas une nouveauté entre leurs deux pays.

Norbert Basengezi note que les présidents Mobutu et Habyarimana avaient déjà conclu des accords similaires en 1976, dans le cadre de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL).