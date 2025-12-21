Congo-Kinshasa: Après les opérations militaires, des agriculteurs de Pasisi accèdent à leurs champs

Après les opérations militaires menées contre les rebelles ADF, les agriculteurs du quartier Pasisi, dans la ville de Beni (Nord-Kivu), accèdent de nouveau à leurs champs.

Le chef de ce quartier situé dans la partie ouest de la ville, Jean de Dieu Kanzoka, l'a affirmé samedi 20 décembre à Radio Okapi.

Il reconnaît le travail abattu par les forces de défense et de sécurité dans la restauration de la paix dans cette zone de Beni :

« Pour le dernier semestre de cette année, je remercie sincèrement les autorités militaires pour les efforts qu'elles ont fournis, parce que même les gens sont en train de récolter leurs cultures sans problème, sans aucune inquiétude. En tout cas, le quartier est pacifié. Nous disons que les forces de sécurité ont fourni beaucoup d'efforts, parce que durant le premier semestre de cette année, il était difficile pour la population d'atteindre même leurs champs ».

Jean de Dieu Kanzoka est persuadé qu'avec cette accalmie, ses administrés pourront bien passer les fêtes de la Nativité et de la Saint-Sylvestre.

Au premier semestre de l'année 2025, les agriculteurs ne pouvaient plus s'adonner aux activités champêtres en raison de l'activisme des rebelles ADF.